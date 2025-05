Consenso en el veredicto: «El VRAC es el justo ganador»

Ya se anticipaba que «no había quinto malo en Zorrilla» y fue precisamente en el cuarto derbi de la temporada y en el que más ... se presumía igualdad, donde la balanza estuvo decantada desde la primera mitad. Quizá por orgullo, quizá porque estaban heridos, pero los jugadores del VRAC dominaron el encuentro y consiguieron sacar del partido a los jugadores de El Salvador que ya tienen la mirada puesta en el próximo domingo, cuando jugarán la final de la liga contra el Club de Rugby Complutense Cisneros en los campos de Pepe Rojo.

El dominio quesero logró cerrar el marcador en los 80 minutos con una holgada ventaja de 24 puntos (3-27) y que tal y como señaló Diego Merino, entrenador del Quesos Entrepinares, supone un «alivio» después del «traspiés en las semifinales de liga» de hace quince días, precisamente contra el chami, que los blanquinegros se llevaron por 24- 20. Una victoria que también tiene sabor a «alegría», sobre todo, como indica su entrenador, «por el grupo», al que definió como uno de «los mejores» con los que ha trabajado y que sin duda se merecían la final. «Ha sido nuestro día, de comienzo a final, hubiera sido injusto que nos fuéramos sin el título», resumió Merino respecto al partido.

Con la derrota de semifinales aun en mente, Mauro Perotti, jugador del VRAC explicó que se «pudieron corregir los errores», lo que sin duda da «un buen sabor de boca», en una semana donde el equipo trató de levantarse y siempre «confiando» en el libreto del entrenador.

Ampliar Diego Merino, entranador del VRAC, celebra el título. Rodrigo Jiménez

Y es que Merino señaló que en este partido «todo fue diferente». «Hubo intensidad, se atacó bien, y se siguió el plan de juego. Algo que no conseguimos hacer en el anterior partido, donde perdimos el norte, nos bloqueamos y les dimos alas». Destacó que en el plan de juego se trató de dar más participación en ataque a los jugadores de tres cuartos, una «base de juego» que viene desde el partido de cuartos de final contra el F.C. Barcelona.

2016 queda muy atrás, «ganar hoy no saca la espina de esa final», aunque Merino asegura que lejos de tratarse de una vendetta esta victoria «se trata de una reivindicación». Y toma aquella, ya casi olvidada, derrota en un «peaje que ayudó a levantar títulos todos estos años».

Una victoria abultada que puede colocar al conjunto quesero como rival a batir. Posición de la que, por el momento, Merino se desmarca: «que se lo tomen como quieran», aunque tiene claro que «van a seguir trabajando para estar ahí». La pregunta ahora es si con Kalokalo Gavidi sobre el verde o no. Jugador que lleva trece temporadas en la formación blanquiazul y que en octubre cumple 44 años. Una edad que no le impide dejar todo en el campo y de lo que su entrenador es consciente, «se gana día a día poder seguir, pero nosotros no tomamos esas decisiones, nuestro trabajo es acompañarle, en cualquier caso lo que más me gustaría es que se retirara ganando un título».

Ampliar Los jugadores del VRAC corren a celebrar el triunfo con la afición J. C. Castillo

Una apreciación que comparte su presidente Jorge Calleja «Hollis», quien se hace el sueco con «lo que pone en su DNI» y que queda en que «en el anterior partido jugó los 80 minutos y en esta final ha rendido perfectamente». Todo en el marco de una final que «Hollis» califica «inmejorable», por el ambiente, la convivencia de dos aficiones rivales que han dado ejemplo del buen comportamiento y han demostrado lo que es el rugby y por el resultado final. Un marcador «que se aleja mucho de la igualdad que se prevé en las finales» y que ha permitido vivir una segunda parte con un colchón de puntos (0-16) con un desenlace del choque «más tranquilo». Una 'revancha' quesera de la que su presidente no quiere hablar, «no se trata de una revancha, son cosas distintas. Cuando pierdes en una competición, se acaba y te vas a otra. Nuestro objetivo era estar en las cuatro finales, hemos estado en tres y hemos ganado dos, de hecho, la que perdimos fue en la prórroga, así que estamos muy contentos con nuestra temporada», zanjó Calleja.

«El VRAC es el justo ganador», señaló Álvaro Gorostiza, entrenador de El Salvador. Aunque con un punto clave. A los 50 segundos de partido, la lesión de Du Plooy, el número 8 del equipo, ha provocado que «no supiéramos salir y hayamos estado mal con el pie». «Hemos entrado en su plan de partido con patadas muy cortas y defendiendo mucho en nuestro campo», indicó Gorostiza. «Sin tener claridad el touch, a partir de ahí el equipo se ha venido abajo», señaló. Unos errores que Gorostiza tiene claro que «no pueden volver a pasar la semana que viene si queremos ganar la final».

Ahora toca trabajo mental, para lo que el equipo «llega preparado», en palabras de su entrenador. Gorostiza señala que esto «solo es un partido» y se queda con los otros tres disputados esta temporada, donde el VRAC «no tuvo tanto dominio». «Creo que se ha tratado de algo puntual, con una toma de decisiones muy malas», aclaró Gorostiza.

Preocupa más la lesión, que parece de gravedad, de Du Plooy, su principal jugador de salto, «ya no solo para esta temporada, sino para la siguiente». Esta semana trabajaremos el touch, «tenemos otros tres saltadores y tenemos que apostar por ellos», indicó.

Ampliar Los jugadores de El Salvador con la medalla de subcampeón. Rodrigo Jiménez

La lesión les sacó de su plan de juego. Así lo señaló el capitán del equipo, Facundo Munilla, quien indicó que no se «había respetado lo entrenado durante la semana«. Además incidió en los problemas en las touch para retener el oval y la dificultad de jugar sin balón. Ahora, tal y como señala su capitán, toca reponerse e ir a por lo que queda, «el lunes ya estaremos recuperados y con la mirada puesta en la siguiente final».

Rian Butcher, presidente de El Salvador, aseguró que el equipo «debe» y se «va» a levantar de esta final en la que «no estuvieron a la altura», aunque detalla que hay que tener en cuenta el contratiempo de la lesión temprana que «cambió todos los planes». «No se trata de un buen resultado, pero no hay que quitar crédito al VRAC que ha sido muy superior». Ahora, el presidente blanquinegro, señala que toca pensar en la final del próximo domingo a la que llegarán «con más ganas».