Proponen implantar la tarjeta negra en los Juegos Escolares para erradicar la violencia en el deporte Imagen de un partido de fútbol de categoría infantil. / A. Tanarro El grupo parlamentario Podemos presenta hoy en comisión esta iniciativa. que persigue acabar con las malas conductas en los campos de juego LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 2 octubre 2018, 19:36

El grupo parlamentario de Podemos presenta hoy una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de Cultura en la que insta a la Junta a la implantación de la tarjeta negra en las competiciones escolares para erradicar la violencia en el deporte. Defendida por la procuradora María Josefa Tobal, la PNL tiene como primer propósito servir de alerta y como objetivo último acabar con las conductas negativas que se prodigan cada fin de semana en todos los campos e instalaciones deportivas de Castilla y León. «Todos hemos asistido en alguna ocasión a escenas impropias y poco edificantes para nuestros hijos, y lo que busca esta iniciativa es alertar de esta situación y poner remedio para, entre todos, conseguir acabar con cualquier tipo de violencia verbal, amenazas, insultos o situaciones de discriminación», explica Tobal, quien añade que, desgraciadamente, este tipo de conductas son cada vez más frecuentes. «Cada vez son más los padres y el entorno de niños y jóvenes que muestran agresividad cuando deberíamos utilizar los valores que transmite el deporte para todo o contrario», lamenta la procuradora zamorana.

El sistema de la tarjeta negra ya se ha puesto en práctica en otras comunidades autónomas, caso de Asturias o País Vasco, con resultados más óptimos en el segundo año de implantación. El sistema planteado consiste en que cada uno de los árbitros o monitores que dirigen un partido de Juegos Escolares (JJEE) lleven una tarjeta negra para utilizarla en casos de malas conductas y comportamientos inadecuados en un terreno de juego, de forma que la primera vez se considera un aviso y la segunda equivale a la suspensión del partido.

Desde el grupo Podemos consideran que se trata de una medida preventiva para concienciar a todos los actores que participan en la educación en valores de los niños. «Son nuestros hijos los que ven esos malos comportamientos y acaban por copiarlos. Y es responsabilidad de todos, no solo de esos monitores, que erradiquemos esas conductas. De lo que se trata es de señalar a esas personas para que reflexionen y no repitan ejemplos que vemos todos los fines de semana en los campos», apunta Tobal. De igual modo, no consideran que se trate de una media política, por o que confían en que la PNL salga adelante en la comisión de Cultura que tiene lugar durante el día de hoy en las Cortes.

Codigo de buenas prácticas

Para que sea aprobada esta iniciativa, el grupo parlamentario de Podemos necesita el respaldo del Partido Popular. Una decisión que se tomará hoy mismo, según adelantó ayer a este diario su portavoz José María Bravo Gozalo. «No es una idea descabellada, pero hay que pensar que la dirección general de Deportes ya contempla un reglamento para el deporte escolar que regula la competencia sancionadora hasta el punto de que los árbitros ya pueden suspender el partido si observan conductas inapropiadas», puntualizó.

Desde el Partido Popular apuntan también al Código de Buenas Prácticas puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León para salvaguardar este tipo de situaciones en los terrenos de juego. «También en 2016 se desarrolló un código de deporte limpio contra la intolerancia, además de publicarse una guía de padres y madres para transmitir esos buenos valores que transmite el deporte», explica Bravo, para quien el verdadero objetivo debe estar «en educar y no en castigar».

«Es mejor pensar en positivo y hablar de concienciar a los padres para que no se produzcan malos comportamientos», concluye. Por último, desde el Partido Popular se asegura que, «sin ser descabellada», la iniciativa de implantar una tarjeta negra debe consensuarse no solo en las Cortes sino también con los centros escolares, monitores, entrenadores y demás participantes en competiciones deportivas.