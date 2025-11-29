El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curaçao. Cuatro naciones 'exóticas' ya han certificado su pase para el Mundial. Josemi Benítez

El Mundial se abre al mundo

Sorpresas ·

La ampliación de 32 a 48 países para la cita de EE UU, México y Canadá motiva el debut de Uzbekistán, Jordania, Curaçao y Cabo Verde y el regreso de Haití, además de doblar la presencia de asiáticos, africanos y norteamericanos

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:28

Comenta

Más equipos. Más partidos. Más horas de televisión. Más ingresos. Más poder. En enero se cumplirán nueve años de la aprobación de la propuesta del ... presidente de la FIFA Gianni Infantino de ampliar de 32 a 48 las selecciones que participarán en el Mundial. La medida se estrenará en el torneo que acogerán el próximo verano Estados Unidos, Canadá y México, en otra decisión novedosa como es la elección de tres sedes en un mismo torneo que se repetirá en 2030 con España, Portugal y Marruecos. El que se celebrará en Norteamérica acogerá 104 encuentros -por los 64 anteriores- que se concentrarán entre el 11 de junio, fecha en la que México subirá el telón en el mítico Estadio Azteca, y el 19 de julio, cuando el MetLife, en las afueras de Nueva York, corone al nuevo dominador del fútbol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  2. 2

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  3. 3 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  4. 4 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  5. 5

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  6. 6 La Junta convocará casi 2.000 plazas para personal de Sacyl en 2026
  7. 7

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  8. 8 Alerta sanitaria por presencia de salmonella en un preparado de carne de pollo procedente de España
  9. 9

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  10. 10 El Colegio de Abogados entrega sus insignias y reconoce a Jesús Lago por sus 60 años de dedicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Mundial se abre al mundo

El Mundial se abre al mundo