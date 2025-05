Jorge Martín pone fecha a su salida de Aprilia

Jesús Gutiérrez Madrid Lunes, 12 de mayo 2025, 15:00 Comenta Compartir

No se puede decir que la relación entre Jorge Martín y Aprilia haya sido un camino de rosas, desde que ambos unieron sus caminos de manera atropellada hace ahora un año. El deseo del piloto madrileño por aquel entonces era recalar en la estructura oficial de Ducati, pero finalmente eligieron a Marc Márquez. Y antes incluso de que se anunciara aquel acuerdo, la noche del domingo posterior al Gran Premio de Italia, Martín ya había sellado su futuro en Aprilia, en un contrato de dos temporadas que debía convertir al piloto de San Sebastián de los Reyes en la referencia absoluta del proyecto de la marca de Noale.

Sin embargo, aquel acuerdo tenía una vía de escape, como ahora ha adelantado el portal Motorsport.com. Si en las seis primeras carreras de la temporada, la Aprilia no conseguía una serie de resultados, el piloto quedaría libre para elegir destino en 2026. A día de hoy, los resultados de la moto italiana no están siendo los esperados. El quinto puesto del rookie Ai Ogura, que corre en la estructura satélite, en la carrera inaugural de Tailandia es su mejor resultado hasta la fecha. Mientras que el compañero de box de Martín, Marco Bezzecchi, no ha pasado el quinto puesto y marcha duodécimo en una general donde los cinco primeros son pilotos Ducati. Y en la clasificación de constructores, Aprilia es la última clasificada, por detrás de Honda, KTM y Yamaha, cuando en teoría debía ser el año para ser la alternativa a Ducati.

Estando todos estos números sobre la mesa, no se puede obviar que Jorge Martín apenas ha estado presente en un solo gran premio de los seis que se han disputado, y ni siquiera pudo participar en la pretemporada, por la sucesión de lesiones que ha arrastrado desde el inicio de año. Se cayó en el primer día de test en Malasia, después volvió a pasar por el quirófano justo antes de empezar el curso por otra caída en un entrenamiento privado en un karting de Lleida. Y lo peor estaba por llegar, cuando tuvo el gravísimo accidente en la carrera del Gran Premio de Catar, donde la moto de Fabio Di Giannantonio le impactó estando en el suelo y le provocó un neumotórax y once fracturas costales de las que aún se recupera.

Ultimátum

Durante el fin de semana se conoció que Jorge Martín había estado el viernes junto a su equipo. El madrileño había viajado en coche desde Andorra, donde reside, hasta Le Mans, pero no hubo ninguna comparecencia pública ni se vio al piloto por el paddock. Lo que parecía que era un encuentro amistoso para hacer equipo y motivar al proyecto, era en realidad una visita de trabajo, donde el piloto comunicó a Aprilia sus intenciones de hacer efectiva esa cláusula liberatoria.

Como es evidente, la noticia cayó como un jarro de agua fría dentro de la fábrica de Noale, que no tiene la intención de dejar escapar al pilar de su proyecto en MotoGP. Según informa el mencionado portal web especializado en motor, Martín está dispuesto a ampliar el plazo de rendimiento en seis carreras más desde que reaparezca en pista, algo que se espera para después del verano. Aprilia no le va a poner fácil su posible salida y consideran que esa cláusula no tendría validez habiendo estado lesionado su piloto durante un periodo prolongado. Como es de suponer, el ambiente estará mucho más enrarecido a partir de ahora y hasta que dure la relación entre ambas partes, en 2026 como pretende el piloto, o en 2027, como está escrito en el contrato.

El futuro de Jorge Martín podría estar enfocado hacia Honda, que tendrá una plaza libre la próxima temporada si no renueva a Luca Marini. La fábrica japonesa pondría mucho dinero sobre la mesa para atraer al piloto de San Sebastián de los Reyes. Pero no solo habría una oferta económica, también estaría la apuesta deportiva, ya que el gigante de las dos ruedas está en plena reconstrucción después de perder a Marc Márquez y ya ve los brotes verdes en su nueva MotoGP. Sin ir más lejos, el piloto satélite Johann Zarco ganó la pasada carrera de Le Mans, en agua, sí, pero Honda ya era segunda en el campeonato de constructores antes de esa victoria. Se avecina culebrón Marín-Aprilia a la vista.

Temas

MotoGP