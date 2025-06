El caso Jorge Martín, una bomba de relojería a punto de detonar

El litigio entre Jorge Martín y Aprilia tomó una nueva dimensión el pasado fin de semana en Assen, después de que su representante, Albert Valera, ... asegurase que su piloto «está libre de su contrato para 2026». El mánager del vigente campeón de MotoGP se remitía a una cláusula de rendimiento prevista en su contrato, que ya habrían activado en tiempo y forma, aunque Aprilia no lo reconoce. No la cláusula en sí, sino la validez de la misma, al entender que el piloto español no ha podido competir más que un gran premio en lo que llevamos de temporada por culpa de un carrusel de lesiones que, actualmente, le mantienen en el dique seco.

Durante todo el fin de semana, Valera se ha prodigado en diversos medios de comunicación ofreciendo la versión de su representado. Lo que hace pensar que se trataba de un movimiento planificado para tensar la cuerda con la intención de desbloquear cuanto antes la situación. En una amplia entrevista en la televisión que tiene los derechos de MotoGP en España, DAZN, explicaba: «Hay que ser responsable de lo que uno firma y respetar el contrato y las cláusulas que hay. Lo que no podemos hacer es, de golpe, olvidarnos que hay una cláusula. Nosotros estamos tranquilos con la cláusula porque la literatura es clara. Si en Aprilia están tan seguros de la cláusula deberían compartirla y que el mundo sacara sus conclusiones». Invitaba así a que la fábrica italiana enseñara las cartas que ellos no podían mostrar por confidencialidad, al tiempo que aseguraba que «poner esta cláusula fue la condición para traer a Jorge a Aprilia, si no hoy no estarían juntos».

Además, respecto a los plazos en los que se ha movido todo este asunto, Valera dio la justificación de por qué habían tenido que activar esa cláusula en el pasado Gran Premio de Francia: «Jorge fue prisionero de un plazo que venía impuesto en el contrato. Nosotros fuimos flexibles en todo momento, abiertos al diálogo y a extender el margen hasta septiembre o incluso octubre, porque creíamos que debía darse otra oportunidad para valorar Aprilia de verdad». Sin embargo, según la versión del piloto, la marca no quiso negociar y dio por inactiva esa cláusula al no haber competido durante esas primeras carreras. Es a partir de ahí cuando se rompió la confianza de Jorge con su equipo.

Aprilia en todo momento ha defendido que el acuerdo que vincula a ambas partes finaliza en 2026. «Nada ha cambiado, nuestra posición es la misma», defendió su director general, Massimo Rivola, quien no descarta llegar a juicio con su actual piloto. «Solo hay dos opciones: o llegamos a un acuerdo, para lo que necesitamos sentarnos y hablar seriamente, o ir a los tribunales. Estamos listos para hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger la empresa para proteger a la empresa», añadió.

Pese a las gruesas palabras del máximo mandatario de Aprilia en las carreras, la marca todavía no renuncia a conservar a su piloto. «La prioridad número uno es mantener a Jorge. Le fichamos para luchar por el Mundial y creo que aún estamos en disposición este año y el que viene. Bezzecchi está demostrando que se puede hacer», sacó pecho Rivola de su MotoGP, antes incluso de que el piloto italiano lograra el domingo la segunda posición en carrera por detrás de Márquez.

Honda, al acecho

La tercera pata en este embrollo es Honda, el equipo que acogería a Martín con los brazos abiertos. El mánager del piloto ya lo hablaba abiertamente al asegurar que «Honda es una opción para el próximo año». Y, claro, la marca japonesa también tuvo que dar su versión. De momento, prefieren mantenerse al margen, pero no descartan incorporación del campeón de MotoGP en 2026. «Cuando decimos que Martín es una opción, es que es una opción para nosotros y para todos. Porque si él está fuera de contrato, puede elegir cualquier marca. Pero por ahora no hemos hecho ningún movimiento porque aún no hemos revisado la situación», comentó el jefe de equipo de Honda HRC, Alberto Puig, que aseguró que no tenían prisa por cerrar la operación. «Podemos esperar. Esta historia es un asunto entre Aprilia y Jorge. Debe estar claro. Si él sale del contrato, entonces veremos», incidió.

El último en tomar partido en todo este asunto ha sido el campeonato, en la figura del máximo mandatario de Dorna, Carmelo Ezpeleta, que en este caso se posicionó del lado de Aprilia. «Ya ha sucedido alguna otra vez cuando hay un contrato y quieren romperlo. Si las dos partes encuentran las formas ningún problema. Si no, tendrá que ser el juez el que diga quién de los dos tiene contrato», explicó, al tiempo que amenazó a Jorge Martín con no inscribirle el próximo año. «Lo que está claro es que nosotros como organización, si el año que viene llegara una inscripción donde el piloto no tiene la libertad por parte del anterior contratante, no admitiremos esa inscripción», advirtió.

La pelota está por tanto en el tejado del piloto, que es el que tiene que encontrar la fórmula para salir de Aprilia en dirección a Honda. Una bomba de relojería que sigue activada sin saber muy bien cuando y cómo explotará. Como se dice coloquialmente, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, aunque nadie descarta que acaben decidiendo los tribunales.