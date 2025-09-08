El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc y Álex Márquez, en el podio de Montmeló. AFP
Análisis

La dulce derrota de Marc Márquez

La merecida victoria de su hermano Álex en el Gran Premio de Cataluña cortó una impresionante racha de quince triunfos seguidos del líder de MotoGP, que no podrá ser campeón el próximo fin de semana en Misano

Jesús Gutiérrez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:05

El fin de semana en Montmeló habría sido un monólogo absoluto de Álex Márquez si no hubiera sido por el error que cometió en el ... sprint del sábado, con una caída a falta de cuatro vueltas cuando ya tenía el triunfo en el bolsillo. La gloria de aquel día la heredó su hermano Marc, en lo que calificó como su victoria «más agridulce». El domingo el menor de la saga se sacó esa espina y logró vencer un gran premio de la clase reina de MotoGP por segunda vez en su vida. La primera había sido en el circuito de Jerez, pero entonces no pudo compartir podio con Marc, que se había ido al suelo en el inicio de la prueba. El pasado domingo, se desató la euforia en el Circuit de Barcelona-Catalunya, especialmente en esa grada donde se agolpaban los aficionados del fan club de los Márquez, con una grada exclusiva teñida de rojo y azul, los colores de Marc y Álex.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  4. 4

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  5. 5

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  6. 6

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  7. 7 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  8. 8 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  9. 9

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La dulce derrota de Marc Márquez

La dulce derrota de Marc Márquez