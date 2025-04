Álex Márquez, en estado de gracia, domina el viernes en Jerez

Jesús Gutiérrez Jerez Viernes, 25 de abril 2025, 19:53 Comenta Compartir

Álex Márquez fue el protagonista absoluto del primer día de entrenamientos en el Gran Premio de España. No solo porque lideró las dos sesiones de entrenamientos, el libre de la mañana y la práctica de la tarde; también porque en cada una de ellas se fue al suelo y se sobrepuso a todo lo que conlleva una caída. No solo daños físicos, que afortunadamente los esquivó pese a que la de la tarde diese miedo por la velocidad a la que sucedió. También porque siempre es difícil recuperar la confianza en las curvas donde se cometen los errores y el tiempo perdido que no estás en pista. De hecho, en la segunda sesión estuvo más tiempo en el box que sobre su MotoGP. Pero lo tiene tan claro el piloto de Gresini, que cuando montó el neumático más blando en los últimos instantes de la práctica le dio para liderar la jornada y batir el récord absoluto del circuito de Jerez.

Fue sin duda la mejor versión de Álex Márquez desde que está en MotoGP, algo de lo que presumía su hermano mayor. «Es capaz de todo cuando se encuentra a gusto y con confianza, y hoy lo ha demostrado. Ha asumido riesgos, se ha caído, ha vuelto a salir y ha sido el más rápido en ese parcial donde está la curva 5. Así que miedo no ha cogido. Sí, es el mejor Álex que hemos visto en MotoGP de largo», reconoció Marc Márquez. Segundo clasificado en el campeonato, después de haber estado en el podio en todas los sprint y carreras, salvo el último domingo en Catar, el pequeño de la saga Márquez persigue su primera victoria en MotoGP y, visto lo visto, no sería descabellado pensar que podría caer este fin de semana.

Sin embargo, cuando acabó el día la sensación de Álex Márquez era agridulce. Feliz por el resultado, pero no por las formas. «No estoy contento porque, aunque he acabado primero con el récord de pista, no he hecho el trabajo que hay que hacer un viernes. Y me da rabia porque he cometido un error de ir demasiado confiado», explicaba el dominador del viernes en Jerez, que comparecía antes los medios de comunicación con magulladuras en los brazos y abrasiones por la caída.

Papeles cambiados

La montaña rusa de Álex Márquez la podría haber firmado su hermano Marc en sus mejores años, cuando este tipo de machadas eran el pan nuestro de cada día para el de Cervera. Para el actual líder de MotoGP, su viernes fue de un perfil más bajo, al menos si lo comparamos con los que había protagonizado en 2025. Segundo en el entrenamiento libre y cuarto en la práctica, lo que significaba que por primera vez acababa una sesión fuera de los tres primeros. Ese es el nivel actual del ocho veces campeón del mundo, que de paso firmó una salvada marca de la casa, que encendió a la nutrida afición que ya se dio cita en el circuito de Jerez este viernes.

Entre los dos hermanos Márquez se colaron las otras dos Ducati que están rodando más fuertes este año. La de Franco Morbidelli y la de Pecco Bagnaia, que también por primera vez en una sesión (al margen de la caída de Marc en Austin) acabó por delante de su compañero de equipo. Y de paso se reivindicaba: «Estoy contento por el resultado y porque en cualquier situación era competitivo. Con el neumático medio, con el blando y con neumáticos usados».

Cuatro Ducati en las cuatro primeras posiciones y las seis clasificadas directamente para la Q2. El rookie Fermín Aldeguer sigue dando pasos correctos en su adaptación a la categoría y acabó sexto este viernes, dejando a Di Giannantonio, noveno, como el peor de las motos italianas en Jerez. Del resto de fábricas, el mejor fue el francés Fabio Quartararo, quinto. Séptimo acabó su compatriota Johann Zarco con la Honda, mientras que Pedro Acosta terminó octavo y Joan Mir décimo, pese a una caída en los compases finales del día. Deberán pasar por la repesca de la Q1, entre otros, Maverick Viñales, Álex Rins, Raúl Fernández o el nuevo probador de Honda, Aleix Espargaró, 21º de 23 y que acusó la falta de ritmo una vez que dejó de ser piloto permanente de MotoGP.

En las categorías pequeñas también hubo dominio español. Manu González lideró el día en Moto2 y José Antonio Rueda dejó al resto de la parrilla de Moto3 a más de un segundo de diferencia.