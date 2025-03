Valladolid eleva a los mejores del deporte español

Juan J. López Valladolid Lunes, 17 de marzo 2025, 23:14 Comenta Compartir

Quizá fue un poco 'chauvinista', pero la ovación de la noche fue para uno de casa. Se la llevó Eusebio Sacristán, con parte de los ... asistentes en los palcos del Teatro Calderón en pie para ver como 'Use' salía al escenario. Reconocimiento para el futbolista de La Seca –que no, no jugó en el Real Betis–, con lapsus en el atril muy comentado en los vomitorios del teatro. Cosas del directo y curiosidades de una gala que certificó que el deporte vive una constante transformación.

Si a usted le hubiesen preguntado hace poco más de un año quién hubiese sido el deportista o entidad de la noche... Habría acertado a señalar al Real Madrid, a Saúl Craviotto y a la selección española de fútbol que logró la Eurocopa. Sí la de Lamine Yamal y Nico Williams... Sin embargo, todos los flashes –o casi todos– se los llevó un tal Ilia Topuria de un deporte minoritario, que, a tenor de lo visto este lunes en Valladolid, quizá ya no lo es tanto, como son las artes marciales mixtas o MMA, de acuerdo a sus siglas anglófonas. Noticia relacionada La 'Topuriamanía' llega a Valladolid El campeón del peso pluma fue el primero en recoger su galardón de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, y lo hizo con los acordes de El Mariachi, la banda sonora que precede a sus peleas cuando hace el paseíllo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. «Solo tengo palabras de agradecimiento a Valladolid por el recibimiento», valoró el hispano-georgiano, cuyas palabras fueron las siguientes al discurso inicial de Julián Redondo, en su despedida como presidente de la AEPD. Además de al peleador también se reconocieron a varios de los últimos campeones olímpicos en París, como los marchadores María Pérez y Álvaro Martín, con la presencia de la granadina, que además fue la madrina de la gala en su presentación; así como de la selección femenina de waterpolo, Diego Botín y Florian Trittel, en vela, y Jordan Díaz, en triple salto. La lista de premiados se completó con las selecciones masculina y femenina de fútbol, campeones de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos y la Nations League 2024, respectivamente. Eusebio recibió el Premio Valores Humanos, con reconocimiento incluido a la labor de su fundación, con muchos de sus representantes entre las butacas del teatro. En clave futbolística también se llevó el galardón el Real Madrid, como campeón de la Champions League, con Emilio Butragueño como representante en el escenario, y también fotos para 'El Buitre' en el photocall de invitados. El palmarés de la gala tuvo un papel destacado para las selecciones masculina y femenina de hockey sobre patines, campeones del mundo, con Ángel Ruiz, del CPLV también entre los invitados en una noche con tintes de velada de deportes de contacto. Tuvieron también su reconocimiento Saúl Craviotto, como deportista español con más medallas olímpicas (seis), y Teresa Perales, con más paralímpicas (28). La nadadora, considerada la Michael Phelps española, estuvo arropada en el público por la que puede ser su sustituta, la burgalesa Marta Fernández, que ya ostenta seis preseas tras los Juegos de Tokio y de París; y por el joven nadador vallisoletano Luis Huerta. También en clave paralímpica hubo reconocimiento para varios campeones en los Juegos, como los nadadores Anastasiya Dmytriv e Iñigo Llopis; los ciclistas Ricardo Ten y Sergio Garrote; así como al atleta Yassine Ouhdadi; y Daniel Molina y Silvia Rodríguez, en triatlón.

