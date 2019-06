El trofeo provincial de ajedrez comienza con mucha igualdad Aspecto de la sala de Los Lavaderos de Aguilafuente durante el torneo. / El Norte El segoviano Andrés Cabañas se sitúa en primera posición, empatado a puntos con otros siete jugadores EL NORTE Segovia Miércoles, 12 junio 2019, 20:10

La sala de Los Lavaderos de Aguilafuente ha vuelto a ser recientemente la sede elegida para dar inicio al trofeo provincial de ajedrez, que en su sexta edición tendrá de nuevo doce citas, once de ellas puntuables para el XXIX Torneo Interpueblos de la Diputación de Segovia.

Como estaba previsto, el número de participantes superó en la primera concentración el medio centenar, llegando hasta los sesenta ajedrecistas, quienes demostraron que el nivel de este trofeo mejora cada año y hacen que en cada nueva edición estén más reñidas las victorias.

No en vano, después de esta primera jornada, hasta ocho jugadores lideran empatados con 5 puntos la tabla clasificatoria, con el segoviano Andrés Cabañas encabezando la misma, seguido por el madrileño José Manuel Pérez y los vallisoletanos Iván Alonso, Víctor Cernuda, Víctor Orejas, Luis Antonio Sánchez y Marcos Polo. El arandino Víctor Arce, también habitual de las últimas ediciones del Trofeo y el joven segoviano David Herranz, encuadrado en la categoría sub 12 completan la lista de jugadores que sumaron 5 puntos en la primera jornada. Además, mirando la tabla clasificatoria es de destacar la participación de jugadores llegados de otras provincias y también el hecho de que en Aguilafuente se diesen cita cuatro ajedrecistas con un Elo por encima de los 2.000 puntos (uno de ellos Maestro Fide) y otros muchos entre los 1.600 y los 2.000 puntos.

Por otro lado, entre los aspectos a celebrar de la primera concentración del calendario de ajedrez en la provincia, figura el hecho de que más de una veintena de participantes fuesen menores de edad. Aunque algunos de ellos demostraron ser especialmente hábiles en el manejo de las piezas sobre el tablero, otros, sobre todo los menores de ocho años, hicieron gala de una gran predisposición a convertirse en maestros de la estrategia en un futuro no muy lejano. Así, a la del ya mencionado sub 12 David Herranz, hay que sumar las grandes actuaciones de Celia García Pardo en categoría sub 14, Claudia Garrido en sub 12, Raúl Díaz en sub 10 y Álvaro Morejón en categoría sub 8.

La próxima jornada del VI Trofeo Provincial de Ajedrez tendrá lugar el próximo domingo 16 de junio en El Espinar.