Isa Rivero regresó el pasado domingo de Alemania. Lo hizo sin el cinturón de campeona del mundo de peso mínimo, pero para la vallisoletana y ... su 'staff', el trofeo y el título tenían que haber viajado desde el Glaspalast de Sindelfingen a Valladolid. «Me quedo con el apoyo y las muestras de cariño de la gente incluso de allí, de los propios alemanes... Esto tiene que cambiar», reclama la púgil pucelana tras perder su pelea por decisión dividida de los jueces.

Rivero se llevó la victoria para uno de los tres árbitros que valoraron la velada (99-92), pero otros dos le dieron el triunfo a la boxeadora local Sarah Bormann (97-93 y 96-93), algo «incomprensible» para el círculo de la castellana, a tenor de lo exhibido en el combate. «Se premia que ella fuese hacia adelante, pero los puntos fueron de Isabel», indican. «Te resignas, pero el combate era mío. Casi no me tocó y ella tenía la cara...», defiende 'La Finita', que entiende que el boxeo debe «cambiar» para no favorecer de forma tan descarada a los/las púgiles que pelean en casa.

«Pensaba que iba a ganar, viendo como tenía yo la cara, o por detalles como el silencio del público... La verdad, pensé que no iba a ser tan descarado, porque yo salía y entraba en su distancia, la tocaba y ella no conseguía hacerlo. No se puede premiar solo el ir hacia delante o que ocupara el centro del ring, eso no es suficiente, si la que estoy puntuando soy yo», agrega la vallisoletana que reclama que los jueces de este tipo de combates no sean locales. «Al final siempre es así, y va a ser muy difícil de cambiar», se lamenta, máxime cuando su futuro puede pasar de nuevo por Alemania para intentar asaltar el cinturón mundial ya en su peso, el átomo, antes de que finalice el año.

Otra alemana

El camino de Rivero pasa por llegar hasta Tina Rupprecht (15-1-1, 3 KOs), que ostenta el cinturón mundial del peso átomo de la OMB, la AMB y el CMB, y que lo unificó a principios de mes tras derrotar por decisión mayoritaria a la japonesa Sumire Yamanaka (8-1, 3 KOs). La teutona al haber boxeado de manera tan cercana no tiene prisa por tener que defender el cinturón tras su pelea con la nipona en el MBS Arena de Potsdam.

«Nosotros estamos abiertos a pelear cuando quiera, pero ya no es decisión nuestra», valora Isabel, que es consciente de que para lograr el cinturón ya de su peso, las 102 libras o 46 kilos, tendra que volver a volar a Alemania para medirse a una boxeadora local, que, salvo, sorpresa, volverá a estar arbitrada por jueces locales.

En ese sentido, Rivero se queda con las disculpas del presidente de la OMB tras el combate con Bormann del pasado sábado. «Me pidió perdón, y me quedo con que otro juez que estaba en el recinto y que estaría para otra pelea, me dijo que la pelea había sido mía», concluye Isabel, que promedia un combate «más o menos cada seis meses», aunque si por la vallisoletana fuese, incluso lo incrementaría.