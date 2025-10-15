La Media Maratón de Tordesillas estrena recorrido este domingo

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

Tordesillas se prepara para acoger este domingo la XXVIII Media Maratón y 10K Villa del Tratado, una cita deportiva que estrena recorrido en la Media Maratón y que será, además, Campeonato de Castilla y León en ambas distancias. La prueba pertenece también calendario nacional y autonómico de atletismo.

A falta de 48 horas para el cierre de inscripciones, la prueba ya ha superado la cifra de participación de años anteriores, consolidándose como una de las citas más importantes del atletismo de ruta en Castilla y León. Ante el gran grueso popular que se pondrá en la línea de salida situada en la Plaza Mayor de la localidad vallisoletana se suman grandes nombres del atletismo nacional e internacional.

La distancia de Media Maratón presenta un nuevo circuito homologado por la RFEA, diseñado para ofrecer un trazado más rápido y atractivo que combina la belleza urbana de Tordesillas con sus parajes naturales.

«La celebración de la Media Maratón y el 10K Villa del Tratado consolida a Tordesillas como un referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel, tanto en el ámbito federado como en el popular. Esta cita supone una magnífica oportunidad para poner en valor nuestro municipio, su entorno, su patrimonio y, sobre todo, el compromiso de sus vecinos con el deporte y con la vida saludable», ha asegurado en su presentación Miguel Ángel Oliveira, alcalde de Tordesillas, quien conoce muy bien la prueba al haber estado muchos años al frente de su organización.

Cartel de altura

Han sido varios los nombres de relevancia que han confirmado su presencia en la cita tordesillana. Entre ellos destaca el del marroquí Abderrahmane Aferdi, campeón de España de Media Maratón en 2024 y subcampeón en 2025, quien llega a Tordesillas en un gran estado de forma y decidido a levantar la cinta de meta con una mejor marca en su palmarés de 1h01'. Pero este tendrá que verse la cara con otros hombres importantes como el uruguayo Cristhian Zamora, actual recordman de Uruguay tanto de media maratón como de maratón y quien regresa directo de Tokio de participar en el Campeonato del Mundo de maratón para tratar de demostrar su preparación para esta cita y quien cuenta con una marca de 1h02'.

Completará esta participación de lujo el también marroquí Zakariya El Boubekraoui, quien viene de conseguir numerosos triunfos en España y quien cuenta con una mejor marca en la distancia de 1h03'. También estarán presentes los vallisoletanos Rubén Sánchez y Samuel Mateos, dos hombres que llegan también en un gran estado de forma y quienes lucharán por los puestos de honor de la general así como por las medallas del campeonato autonómico.

En la prueba de 10 kilómetros también tendremos el honor de recibir a atletas de la talla de Daniel Alonso, vencedor del 10K de Tordesillas en 2024, y quien se encuentra haciendo una temporada sobresaliente que tratará de redondear en esta prueba para proclamarse campeón autonómico de 10 kilómetros. También contaremos con tres mujeres de nivel como la madrileña Pilar Fernández, una deportista de 35'10» en la distancia y quien posee un podio absoluto en la mítica Behobia-San Sebastián así como tres récords de su categoría Máster 45 en 5.000, 10.000 y 10 kilómetros.

Quien también estará presente es la triatleta vallisoletana Elena Diez quien este verano se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España élite de Triatlón Cross; así como Jimena Martín, subcampeona de España de Trail Running en 2017, quien también sabe lo que es ganar en Tordesillas ya que lo ha hecho por partida doble en ediciones anteriores.

Los participantes podrán disfrutar de servicios de primera categoría como camiseta técnica conmemorativa, medalla finisher, bolsa del corredor, guardarropa, duchas, avituallamientos, fisioterapia, servicio médico y ambulancias; asegurando así una comodidad y seguridad que les permita disfrutar de la carrera de principio a fin.

Veintiocho ediciones son las que lleva a sus espaldas una cita referente del atletismo en ruta que ya corre con fuerza hacia su trigésimo aniversario: «Desde el Ayuntamiento de Tordesillas seguimos apostando de manera decidida por la promoción del deporte como elemento de cohesión social, de fomento de la participación ciudadana y de impulso económico y turístico. Este tipo de pruebas contribuyen a proyectar una imagen positiva y dinámica de la villa, y a reforzar nuestra posición como destino atractivo para la práctica deportiva y el turismo activo», confiesa Oliveira.

A la presentación han acudido Javier González, diputado de Deportes y Juventud, Miguel Ángel Oliveira, alcalde de Tordesillas y Jesús Carro, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tordesillas; así como también Laura Vázquez por parte de la Clínica EVODental y un representante Caja Rural de Zamora, dos de las principales entidades privadas que hacen posibles este evento como patrocinadores principales.