Marta Fernández y Luis Huerta.
Natación adaptada

Marta Fernández y Luis Huerta representan a España en el Mundial de Natación Paralímpica

La burgalesa y el vallisoletano forman parte de los 38 deportistas que viajan con la selección nacional a la cita asiática

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:03

Llega la gran cita del año para los nadadores paralímpicos. Desde este domingo 21 de septiembre y hasta el 27, los mejores deportistas de esta especialidad participan en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica en Singapur. Entre ellos, los nadadores de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL), Marta Fernández y Luis Huerta. La burgalesa y el vallisoletano forman parte de la expedición del Comité Paralímpico Español, en el que 38 nadadores tratarán de certificar que la piscina sigue siendo un baluarte para el deporte paralímpico de nuestro país.

Fernández Infante es una de las abanderadas de la delegación española, y aspira a lograr varias medallas en el Centro Acuático OCBC de Singapur, donde se desarrolla la competición.

«Llego motivada y con ilusión. A ver si sale todo el trabajo», valora la doble paralímpica en Tokio y París y que nadará cuatro pruebas en la piscina singapurense: 50 y 100 libres, 50 braza y 50 espalda.

Por su parte, Luis Huerta, que aspira a nadar «el mayor número posible de finales», competirá en los 50, 100 y 200 libres, además de en los 100 braza, 200 estilos y 50 espalda, siendo uno de los nadadores españoles que más competirá en el Centro Acuático asiático.

Junto a los dos deportistas castellano y leoneses estará también en la expedición nacional el técnico y entrenador de ambos, el vallisoletano Raúl Carrasco, que asegura que la preparación ha sido «muy buena» y que los dos nadadores llegan «francamente bien», aunque «la temporada se ha hecho muy larga», agrega en relación a ese cariz de año post Juegos que suele ser más de descanso para los participantes en la cita más importante del mundo a nivel deportivo, con ambos el pasado verano en París.

Más de 60 países

El Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de Singapur, que se celebrará entre el 21 y el 27 de septiembre, contará con la presencia de 600 nadadores llegados de más de 60 países, entre los que habrá 38 participantes españoles, incluidos todos los medallistas en los Juegos de París 2024.

La delegación española la compondrán 14 mujeres y 24 hombres, que estarán acompañados en la ciudad asiática por 23 técnicos, médicos y fisioterapeutas. La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) será la que aporte más nadadores, con un total de 23, seguida por los 12 de la Federación Española de Deportes para ciegos (FEDC) y los tres de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).

En la principal competición internacional desde París 2024 estarán presentes los dos campeones paralímpicos españoles en aquella cita, Anastasiya Dmytriv e Íñigo Llopis, así como los subcampeones Marta Fernández, Núria Marquès y Toni Ponce; y los medallistas de bronce María Delgado, Enrique Alhambra, Teresa Perales, Miguel Luque, Sarai Gascón, José Antonio Marí, Óscar Salguero, José Ramón Cantero y Emma Feliu.

La competición se celebrará en el Centro Acuático OCBC de Singapur, sede de las pruebas de waterpolo y saltos durante los Mundiales para deportistas sin discapacidad. Constará de siete jornadas con doble sesión: las series clasificatorias serán a partir de las 9 de la mañana (3 de la madrugada en España) y las finales desde las 17.30 (11.30 hora española).

