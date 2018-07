Gimnasia acrobática El madrileño Jorge Martín, campeón de España de trampolín Carlos Manjón. / Montse Álvarez Trece metales individuales en la jornada de hoy para Castilla y León, entre ellos cuatro campeonatos para Valladolid EL NORTE Domingo, 8 julio 2018, 21:41

El gimnasta madrileño Jorge Martín volvió a saborear el éxito de adjudicarse el campeonato de España de Trampolín en el mismo emplazamiento y ciudad donde lo cosechara en el año 2017. Con un ejercicio puntuado con 57.365, aventajó al catalán Marc Torras, en la recta final de su carrera, y al burgalés Alejandro Martínez que fue tercero y medalla de bronce. El componente del Gimnasia Burgos salió algo nervioso y un pequeño error le llevó a la tercera plaza. Ausente David Vega, que con un esguince en su tobillo izquierdo sufrido ayer no pudo participar, el campeonato fue cosa de estos tres junto con el manchego Jaime Ponce, cuarto.

En la máxima categoría de trampolín Sincro N2, el título se fue a Cataluña con Jaime Ponce y Marc Torras, sin embargo el dúo Erica Sanz (Valladolid)/Marina Chavarria (Egiba Cataluña) dio la sorpresa y obtuvo el subcampeonato de España a escasas centésimas de los primeros y por delante de Cristina Sainz y Noemí Romero. Cuartas fueron las burgalesas que el año pasado obtuvieron la medalla de plata, Paula Ortega/Alicia Maestro, y octavos Andrés Martínez/Alejandro Martínez. Erica Sanz, con este subcampeonato, y la otra medalla de oro lograda en DMT N7 y el gimnasta de Arroyo de la Encomienda, Andrés Martínez, con dos metales de oro, se convirtieron en las principales bazas vallisoletanas.

En Sincro N1 élite sub 15, Nuño Villafañe y Luis Sánchez, del Gimnasia Acrobacia Valladolid, recogieron el testigo de los hermano Toribio y se adjudicaron la medalla de oro y el título nacional.

Los favoritos en doble minitramp, los gallegos Daniel Pérez y la Melania Rodríguez, se proclamaron campeones de España sin sorpresas. Melania además obtuvo el Trofeo Iberdrola del campeonato. El gimnasta de Arroyo de la Encomienda, Hugo Martín, que el pasado año fue plata tras el pontevedrés, obtuvo el cuarto puesto y Alejandro Martínez (Gimnasia Burgos) fue quinto.

EL CDG Acrobática está sin duda de enhorabuena. Se proclamó el sábado a última hora subcampeón de España por equipos en la categoría de Trampolín Absoluto por detrás de Pavillón de Galicia. Pero no fue este el único entorchado ya que los vallisoletanos fueron también campeones en sub 15 TRA masculino y en sub 15 DMT. Además, las chicas sub 15 se quedaron a nada de la medalla de bronce igualadas a puntos con Pontevedra. Tres títulos que redondean una extraordinaria actuación de los vallisoletanos en el campeonato.

En DMT masculino absoluto por equipos, celebrado ayer, el título fue para Pontevedra pero otra buena noticia fue la segunda plaza y subcampeonato para CDG Arroyo así como la primera posición en DMT femenino absoluto para Gimnasia Burgos.

Para completar la actuación de los representantes de Castilla y León, ayer Carlos Manjón y Hugo Martín (Arroyo) fueron segundo y tercero en la modalidad de TRA N8 detrás del gallego Lucas Domuro. Por su parte, Paula Ortega fue medalla de bronce para el Gimnasia Burgos en el TRA N8, mientras Paula Vázquez y Alicia Maestro acabaron séptima y octava. En DMT, Ortega se quedó a las puertas de medalla, cuarta.

En TRA N7, Andrés Martínez (Arroyo) venció el oro en su categoría en dura pugna con el gallego Nicolás Cid. Quinto fue Carlos del Ser (Acrobática Valladolid) y sexto, Manuel Malo (Arroyo). En esta misma categoría femenina, Andrea Martínez (Gimnasia Burgos) fue cuarta.

En TRA N6, Nicolás Toribio (Acrobática Valladolid) obtuvo la medalla de bronce mientras Egor Herrero (Arroyo), Marcos Crespo (Acrobática Valladolid) eran sexto y séptimo en la final. Pero es que Nicolás, uno de los gemelos Toribio, fue también medalla de bronce en Doble Minitramp N6 y sus compañeros calcaron el puesto igualmente. La vallisoletana Sara Tuñón se cayó en su ejercicio final en TRA N6 y terminó octava, mientras que la burgalesa Rebeca Pérez fue séptima

En DMT, Andrés Martínez (Arroyo) fue oro en N7 y en tercera posición y medalla de bronce, David Franco (Acrobática Valladolid). En DMT N6 femenino, Vega Sáenz (G. Burgos) fue tercera y la vallisoletana Diana Sanz, quinta, mientras que en DMT N5 élite, Javier Martínez (G. Burgos) concluyó quinto.

Erica Sanz cosechó el oro en DMT N7 femenino mientras que en masculino Andrés Martínez redondeó una gran actuación individual con una nueva medalla de oro merced a una puntuación de 71.800. En esta prueba, David Franco (Acrobática Valladolid), obtuvo el bronce.