Una «locura» solidaria: nadar 10 kilómetros en aguas abiertas por Mozambique

Terror a abandonar

Álvaro no se ha retirado jamás de una prueba por miedo al fracaso. «Esa sensación no la he vivido nunca, y no me gustaría. En el kayak pensaba, me voy a ahorrar una hora de sufrimiento por no llegar pero voy a estar una semana y pico jodido. Nunca llego a disfrutar del todo cuando acabo de este tipo de pruebas porque siempre pienso que podía haberlo hecho mejor. Nunca hay una satisfacción plena. Antes del Ironman Lanzarote, tuve tardes llorando porque pensaba que no lo iba a acabar y lo duro que sería eso para mí».