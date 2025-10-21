El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pelea en la Cúpula entre Isa Rivero y Johana Zúñiga el pasado mes de junio. César Minguela

Boxeo

Isa Rivero peleará en La Cúpula por el cinturón mundial del peso átomo

La velada se celebrará el viernes 21 de noviembre y medirá a la vallisoletana con la mexicana Silvia Torres

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 17:08

Comenta

El próximo 21 de noviembre se celebrará el Mundial de Boxeo Absoluto del Peso Átomo en Valladolid. Será la primera vez que se celebre en territorio nacional, enfrentando a las mejores peleadoras de la categoría para determinar una campeona indiscutible.

La vallisoletana Isabel Rivero (11-3-1, 1 KO) se medirá a la mexicana Silvia Torres (22-4-3, 7 KO). Rivero, pionera del boxeo femenino en Castilla y León, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en conquistar dos veces el título europeo de su categoría y disputar un Mundial Absoluto de peso mínimo en Sindelfingen, con la actual doble campeona Mundial Sarah Bormann como contrincante, con derrota el pasado mes de abril en Alemania.

Con un palmarés que incluye dos títulos Iberoamericanos y el Campeonato WBC Mediterráneo, Rivero se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del boxeo internacional. Su ascenso en el ranking de la WBA la impulsa a buscar ahora el cinturón mundial.

Desafiándola, en la esquina opuesta, se encuentra la campeona del mundo interina de la WBA del peso mini mosca, Silvia Torres 'La Guerrerita', quien posee un registro de (22-4-3, 7 KO). Una contrincante dura, experimentada en alta competición, destacando por su gran pegada.

Por primera vez en la historia, Valladolid se convertirá en la catedral del boxeo, con 12 asaltos sin margen de error, en la Cúpula del Milenio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  7. 7 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  8. 8

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  9. 9

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer
  10. 10

    Eurostars compra el hotel Juan de Austria y retrasa a diciembre la apertura del de Zara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Isa Rivero peleará en La Cúpula por el cinturón mundial del peso átomo

Isa Rivero peleará en La Cúpula por el cinturón mundial del peso átomo