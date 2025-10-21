Isa Rivero peleará en La Cúpula por el cinturón mundial del peso átomo

Pelea en la Cúpula entre Isa Rivero y Johana Zúñiga el pasado mes de junio.

El próximo 21 de noviembre se celebrará el Mundial de Boxeo Absoluto del Peso Átomo en Valladolid. Será la primera vez que se celebre en territorio nacional, enfrentando a las mejores peleadoras de la categoría para determinar una campeona indiscutible.

La vallisoletana Isabel Rivero (11-3-1, 1 KO) se medirá a la mexicana Silvia Torres (22-4-3, 7 KO). Rivero, pionera del boxeo femenino en Castilla y León, ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en conquistar dos veces el título europeo de su categoría y disputar un Mundial Absoluto de peso mínimo en Sindelfingen, con la actual doble campeona Mundial Sarah Bormann como contrincante, con derrota el pasado mes de abril en Alemania.

Con un palmarés que incluye dos títulos Iberoamericanos y el Campeonato WBC Mediterráneo, Rivero se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del boxeo internacional. Su ascenso en el ranking de la WBA la impulsa a buscar ahora el cinturón mundial.

Desafiándola, en la esquina opuesta, se encuentra la campeona del mundo interina de la WBA del peso mini mosca, Silvia Torres 'La Guerrerita', quien posee un registro de (22-4-3, 7 KO). Una contrincante dura, experimentada en alta competición, destacando por su gran pegada.

Por primera vez en la historia, Valladolid se convertirá en la catedral del boxeo, con 12 asaltos sin margen de error, en la Cúpula del Milenio.