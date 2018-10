Fernando Garrido: «Me halagó que Kilian Jornet valorara mi trabajo en la montaña» Fernando Garrido, en la cima del Aconcagua. / El Norte El alpinista visita hoy Palencia para relatar en primera persona sus experiencias en el montañismo de grandes alturas Á. MUÑOZ Palencia Miércoles, 3 octubre 2018, 11:51

Fernando Garrido no es un coleccionista de ochomiles, pero es un referente en el mundo de la montaña a nivel internacional. Sus historias personales, sus ascensiones y sus conocimientos se pondrán hoy al servicio de los palentinos en el Centro Cultural de la Diputación, a partir de las 19:45 horas.

–¿Qué van a poder ver hoy los palentinos?

–La idea es hablar del mundo de las grandes alturas, basándome en las montañas que he completado. Empezaré analizando mi primera montaña, el Aconcagua en 1979. A la vez que recuerde mis historias, meteré también ideas y diferentes consejos. Pero es mejor que lo vengan a ver para que los conozcan.

–Para que le conozcan un poco más, usted siempre ha ido buscando las temporadas invernales en los dos hemisferios...

–Tal vez por mi forma de ser, siempre he hecho ascensiones en solitario en invierno a esas grandes alturas. He ido pasando por los 6.000, 7.000 y 8.000 metros. Nunca he sido un escalador técnico, por lo que siempre he buscado las condiciones complicadas en invierno. Siempre me gusta recalcar que 'en solitario' es cuando no hay nadie en la montaña. Siempre me gusta en invierno, porque siempre va relacionado con esa soledad. No hay nadie nada en la montaña o muy poca gente.

–¿Por qué busca esa soledad?

–Una cosa es estar solo y otra sentirse solo. Cuando voy solo a la montaña, como sucede en la actualidad, no siento soledad. Cada uno es de una forma, hay montañeros que me dan mil vueltas en todos los sentidos, pero que no les gusta ir solos. También de mis ascensiones en solitario disfruto. Hablas contigo mismo, tienes más contacto con la montaña y eso me encanta. A otros no les gusta esa sensación.

-Todo empezó en 1979 en el Aconcagua...

–En grandes montañas, sí. Con anterioridad ya había realizado ascensiones en los Pirineos, Alpes... Y en grandes montañas yo era profesor de esquí en invierno en España y Sudamérica. El primer año que estuve en América, en 1979, fue mi primera experiencia junto con un compañero. Tres años después viajé al Himalaya sin dinero y sin permisos. Aquí quiero hacer un inciso, porque no se debe ir a las grandes montañas sin los permisos, al igual que no se debería ir en solitario, ya que se multiplica el riesgo de sufrir algún percance. Cualquier cosita pequeña te quedas ahí. En el Himalaya era joven e iba buscando la aventura total, siempre con la filosofía de minimizar los recursos. Era la aventura extrema.

–Una aventura extrema que le ha servido para encontrar el reconocimiento de Kilian Jornet, que subió a la cima del Everest dos veces en seis días...

–Me lo comentaron y me halagó que valorara mi trabajo. Siempre viene bien una inyección de ego. Yo también le admiro mucho, ya que también aplica el minimalismo con el material y medios... Cuando Jornet empezó a hacer grandes alturas, tenía mis dudas, ya que este mundo es muy especial. Pero ha demostrado tener mucha cabeza.

–¿Ha disfrutado en alguna ocasión de la Montaña Palentina?

–He estado en alguna conferencia, pero casi no la conozco. He estado muy poco en las montañas españolas, menos los Pirineos. Me gustaría conocerla, pero siempre he pensando en lo más alto y lo más lejano, porque para lo más cercano ya tendré tiempo.

–¿Les queda mucho trabajo por hacer a las administraciones públicas en materia de accidentes en la montaña?

–En Palencia tenéis al experto número uno en estas situaciones (Tente Lagunilla). Hay mucho por hacer en educación montañera. Los accidentes aumentan, porque hay más gente que acude a la montaña y por el efecto Internet, ya que enseguida se creen que saben todo al ver cuatro cosas en la red. La realidad es que están muy verdes. Es una práctica muy peligrosa.