Doscientos diez binomios compiten en el CST del Centro Ecuestre de Castilla y León

Doscientos diez binomios procedentes de Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, País Vasco y Castilla y León, en el concurso de saltos CST que se disputa en el Centro Ecuestre de Castilla y León bajo la organización de la Federación Hípica de Castilla y León. Para los espectadores el acceso será libre y gratuito.

La elevada cifra de participantes puede sorprender en estas fechas de finales de agosto. «Y teníamos más jinetes y amazonas deseando competir este fin de semana, pero no disponíamos de un numero suficiente de boxes», afirma Carlos Fernández Villalvilla, vocal de Salto de la Federación Hípica de Castilla y León y responsable de la competición de salto en el Centro Ecuestre de Castilla y León, gestora de estas instalaciones.

Dinamizar el sector

Los CST están funcionando en el Centro Ecuestre, donde se trabaja por ofrecer: «Nuestro objetivo con este tipo de competición es muy claro. No se trata de ganar dinero sino facilitar a ganaderos y jinetes profesionales, poner en competición nuevos caballos o trabajar los que ya están en la misma. Y al tiempo, también es una opción, con una excelente relación calidad y precio, para jinetes y amazonas aficionados o para profesores y entrenadores con sus alumnos» señala Carlos Fernández Villalvilla, que añade: «Cumplimos así uno de los objetivos de estas instalaciones que es dinamizar la actividad del sector ecuestre en Castilla y León a todos los niveles».

El programa del CST que se disputa este fin de semana incluye pruebas de 0,50 m; 0,80 m; 0,80 m veteranos; 1 m; 1,10 m; 1,20 m; y 1,30 m. Además, en la segunda jornada se añadirá a estas una prueba de 1,35 m. Los recorridos están diseñados por el jefe de pista Enrique García-Gallardo García.

