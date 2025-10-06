Derrota del Universitario VCV en su retorno a la Superliga 2

El Norte Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Tras el ascenso que consiguieron los pucelanos el año pasado, los de Edu Valverde afrontaban el primer encuentro de la nueva categoría con la ilusión de plantar cara a los gallegos de San Sadurniño. El conjunto vigués llegaba a Fuente La Mora para poner a prueba las prestaciones del conjunto vallisoletano, y el estreno no fue el deseado por los jugadores vallisoletanos.

Cierto es que San Sadurniño es uno de los equipos llamados a estar en la zona alta esta temporada en la segunda categoría nacional y con el objetivo marcado de luchar por el ascenso.

De inicio, Universidad de Valladolid VCV empezó el partido con buenas sensaciones, con intercambios intensos y jugando de tú a tú contra un gran equipo. A medida que iba avanzando el primer set la recepción de los locales fue cada vez peor, sufriendo especialmente en momentos concretos que impedían mantener el ritmo competitivo. Eso se tradujo en un tramo final del primer juego de claro color visitante, hasta el 17-25.

En el segundo set se mantuvieron los problemas en recepción, lo que unido a problemas en defensa hacía casi imposible cualquier tipo de remontada local. Los pucelanos intentaron diferentes recursos y compitieron en los puntos donde había opciones, pero los saques del equipo gallego se impusieron en el marcador. La segunda tanda se cerró con 20-25, mientras que en el tercer set se repitió el 17-25 para dar el triunfo a San Sadurniño.

Un 0-3 que no deja buenas sensaciones para el recién ascendido y con mucho que trabajar para obtener el objetivo de mantener la categoría. Aun así, los vallisoletanos seguirán buscando ese perfil de equipo luchador y aprenderá de este primer partido para darle la vuelta a la situación. Por de pronto, Universidad de Valladolid VCV tendrá jornada descanso el próximo fin de semana, al ser un grupo de 11 equipos, y volverá jugar el 18 de octubre en Fuente La Mora ante el conjunto vasco de Galdakao Boleibol Taldea.