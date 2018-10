A la conquista de la maratón de Boston Luis García posa con las cinco medallas, a falta de la de Boston. / Antonio Quintero El palentino Luis García concluyó hace 15 días la maratón de Chicago y solo le falta la de la ciudad americana para completar los seis 'majors' ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 24 octubre 2018, 12:26

Luis García persigue un sueño, completar las seis grandes maratones del planeta. Un reto complicadísimo que está a punto de lograr, pues en su haber, a la espera de la de Boston, ya tiene la de Nueva York, Berlín, Londres, Tokio y Chicago. Y es que este palentino de 58 años está a punto de realizar un hito al alcance de muy pocos. «Es el sueño de cualquier maratoniano», relataba ayer García, que el 7 de octubre corrió la de Chicago. «En Chicago no fue una maratón a la que iba bien preparado por mis circunstancias personales (falleció su hermano, Rufino García 'Chufi' en abril). A pesar de ello, salí a la competición sin la presión de hacer marca. Y la primera media la pasé en 1:32 y la segunda, aunque llovió un poco, marqué un tiempo similar. La prueba la concluí en 3:06. Dentro del poco entrenamiento, no está mal», rememora este veterano palentino.

El objetivo en Chicago era concluir la quinta 'majors' y lo consiguió, gracias a los entrenamientos semanales, que en muchas ocasiones alcanzan los 100 kilómetros corridos. «Es cierto que la maratón en sí es dura, pero es también lo más bonito. Empiezas con entrenamientos de 70 kilómetros semanales hasta llegar a los 100 para poder llevar una buena base. Todo edificio necesita unos buenos cimientos. Si tienes eso, el resultado será bueno. Si vas a medias, la maratón es muy exigente a nivel físico y psicológico. Tienes que estar muy convencido de la preparación que llevas y no tener bajones, sobre todo psicológicos. Por suerte, he podido terminar todas», apostilla García, quien empezó el reto de las maratones y de las seis grandes en 2010 con la de Nueva York. «Es como si un torero debutara en Las Ventas. Me dio impulso para correr más. A partir de esa, fue maratón tras maratón», afirma.

Tras la prueba de la Gran Manzana, las maratones empezaban a caer en las zapatillas de García, que se enganchaba más a este deporte. Dos años después viajaba hasta Berlín para sumar su segundo 'majors' y en Londres, en 2014, alcanzar el tercero, colaborando con una asociación benéfica. «Recuerdo la de Londres, cuando iba con unas grandes expectativas, ya que la hice solidaria para aportar dinero a la Asociación Contra el Cáncer en Palencia, y me comió el cronómetro. Acabé como pude», añade el palentino, que dos años después viajó hasta Tokio, una de las maratones más complicadas por el desembolso económico para viajar hasta Japón. «Una de las medias maratones más complicadas de correr es la de Tokio, por el gasto económico. Como nosotros lo planteamos como vacaciones, en vez de irme una semana a la playa, apuesto por este tipo de turismo deportivo», sentencia García, que prevé un gasto de 2.000 euros cada vez que emprende un viaje con destino una maratón. «Depende cómo te organices. Si lo haces a través de un mayorista, la cuota sube porque estás obligado a comprar el dorsal a ellos. Aproximadamente suele salir sobre unos 2.000 euros. La de Chicago la llevamos preparando logísticamente un año. Hoteles, vuelos...», prosígue el maratoniano.

¿Y Boston?

Después de completar Nueva York, Berlín, Londres, Tokio y Chicago, solo queda la de Boston. Cita, que si todo va sobre lo previsto, será para dentro de dos años. «No depende solo de mí, ya que voy con corredores aficionados y hay que cuadrar fechas. No se trata de hacerla por hacerla, sino visitar también el país al que acudimos. No creo que el próximo año se pueda, así que lo normal es que sea en 2020», relata ilusionado este palentino, que consiguió bajar de las tres horas en Atenas, cuna del atletismo.

Entrenamiento constante, concentración, compromiso... valores todos ellos que experimenta García, a la par que se olvida de los años que tiene para correr. «La edad no es un impedimento. Tengo el bagaje de haber hecho deporte toda la vida», destaca el palentino, que recuperado de la prueba de Chicago tiene la mirada centrada en Boston. Una prueba que, cuando la finalice, le situará entre los pocos palentinos que han conseguido concluir las seis grandes maratones del mundo. Hecho digno de admirar.