El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los integrantes del Club Billar Valladolid posan con el trofeo.
Billar

El Club Billar Valladolid conquista el Trofeo Ciudad de Ponferrada

Salva Díez se apuntó el punto decisivo en un apretado final ante el jugador local Jesús Antón

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:40

Si hace unos meses el Club Billar Valladolid lograba algo histórico como ascender a la 1ª División Nacional de billar a 3 bandas, ahora ha conquistado otro éxito en tierras bercianas al imponerse en la décima edición del Trofeo Ciudad de Ponferrada de billar a 3 bandas.

En esta edición se batió el récord de participación del trofeo, con un total de 45 jugadores participantes procedentes de diferentes comunidades autónomas, cuatro de los cuáles pertenecían al Club Billar Valladolid. Tras cuatro intensas jornadas de competición, en las que los jugadores vallisoletanos estuvieron a gran nivel, el jugador del Club Billar Valladolid, Salvador Díez, se hacía con el título al ganar en la final al jugador del club local Jesús Antón. Final intensa y con gran emoción en la que Díez tuvo que realizar una espectacular remontada en la segunda parte (en el descanso el marcador era de 4-20 a favor de Antón) para lograr doblegar a su rival con un resultado final de 28-21.

Con este nuevo éxito deportivo, Díez continua en la misma línea de la pasada temporada, en la que logró la victoria en la última prueba del ránking regional celebrada en junio en Valladolid, fue el jugador más valorado en la 2ª división de la Liga Nacional de Billar a 3 bandas y consiguiendo, junto a sus compañeros, el tan ansiado ascenso a la 1ª división nacional.

Los otros 3 jugadores del Club Billar Valladolid que participaron en el trofeo fueron: Mario Rodríguez, que fue derrotado en cuartos de final por el subcampeón de la prueba; Andrés Cantor, que caía en cuartos de final en un apretadísimo partido frente a su compañero de club Díez; Julián Arias, que terminaba el torneo en una muy meritoria tercera posición. Con estos resultados, el Club Billar Valladolid afronta lleno de moral su debut en la 1ª división de la Liga Nacional de Billar a 3 bandas. Debut que se producirá el próximo sábado 13 de septiembre en su enfrentamiento como visitante al Club Billar Gandía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  7. 7 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  8. 8 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  9. 9

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos
  10. 10

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Club Billar Valladolid conquista el Trofeo Ciudad de Ponferrada

El Club Billar Valladolid conquista el Trofeo Ciudad de Ponferrada