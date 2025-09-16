El Club Billar Valladolid conquista el Trofeo Ciudad de Ponferrada

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

Si hace unos meses el Club Billar Valladolid lograba algo histórico como ascender a la 1ª División Nacional de billar a 3 bandas, ahora ha conquistado otro éxito en tierras bercianas al imponerse en la décima edición del Trofeo Ciudad de Ponferrada de billar a 3 bandas.

En esta edición se batió el récord de participación del trofeo, con un total de 45 jugadores participantes procedentes de diferentes comunidades autónomas, cuatro de los cuáles pertenecían al Club Billar Valladolid. Tras cuatro intensas jornadas de competición, en las que los jugadores vallisoletanos estuvieron a gran nivel, el jugador del Club Billar Valladolid, Salvador Díez, se hacía con el título al ganar en la final al jugador del club local Jesús Antón. Final intensa y con gran emoción en la que Díez tuvo que realizar una espectacular remontada en la segunda parte (en el descanso el marcador era de 4-20 a favor de Antón) para lograr doblegar a su rival con un resultado final de 28-21.

Con este nuevo éxito deportivo, Díez continua en la misma línea de la pasada temporada, en la que logró la victoria en la última prueba del ránking regional celebrada en junio en Valladolid, fue el jugador más valorado en la 2ª división de la Liga Nacional de Billar a 3 bandas y consiguiendo, junto a sus compañeros, el tan ansiado ascenso a la 1ª división nacional.

Los otros 3 jugadores del Club Billar Valladolid que participaron en el trofeo fueron: Mario Rodríguez, que fue derrotado en cuartos de final por el subcampeón de la prueba; Andrés Cantor, que caía en cuartos de final en un apretadísimo partido frente a su compañero de club Díez; Julián Arias, que terminaba el torneo en una muy meritoria tercera posición. Con estos resultados, el Club Billar Valladolid afronta lleno de moral su debut en la 1ª división de la Liga Nacional de Billar a 3 bandas. Debut que se producirá el próximo sábado 13 de septiembre en su enfrentamiento como visitante al Club Billar Gandía.

