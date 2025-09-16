El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Podi ocon todos los medallistas de la competición.

Castilla y León ya tiene sus campeones de saltos de ponis 2025

La competición se celebró en el Centro Ecuestre Miraflores de Cortes, en Burgos

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:16

El Centro Ecuestre Miraflores de Cortes, en Burgos, ha acogido el Campeonato de Castilla y León de Ponis 2025, en la disciplina de Saltos, con 89 binomios en competición que afrontaron los recorridos diseñados por Gabriel Rivilla, en un programa de pruebas en el que, junto a las del campeonato como tal, se sumaban dos pruebas sociales. Tras las tres calificativas, varias de las medallas se disputaron en emocionantes desempates.

En Ponis A, se hizo con la medalla de oro Marta Tobar, montando a 'Carolo CEM', mientras que la plata y el bronce eran respectivamente para Minerva Durán con 'Bombón', y para Carlota Arroyo Comesaña con 'Turrón'.

En Ponis B, subió a lo más alto del podio para colgarse el oro, Adriana Orcajo Gómez con 'Estrella'. La acompañaron Jimena Palencia Fernández con 'Etoile', y Jaime Gabarrón que montaba a 'Rinske', plata y bronce respectivamente. En Ponis C, Rosa Cortázar de las Heras, con 'Sylver' ganó el oro, mientras que Ximena Gutiérrez García y 'Pecas' eran plata; y Daniela Orcajo Gómez se colgaba el bronce montando a 'Manolete'.

En la Complementaria de Ponis A, Anne Fernández Espinosa, era oro con 'Calimero'; Carlota Arroyo Comesaña se hacía con la plata montando a 'Goofy RW' y la medalla de bronce era para Raúl González Gómez con 'Obama'.

El podio de la Complementaria de Ponis B, estaba formado por María Antón, oro con 'Cornetto CEM'; Carla González Gómez, plata montando a 'El Pedregal'; y Emma Herrera Bombín y 'Valentina', bronce en esta categoría.

En la Complementaria de Ponis C, ganó el oro el binomio formado por Elsa Ojeda Mínguez y 'Manolete'. La plata y el bronce eran, respectivamente, para Nelia Herrera Bombín, con 'Ceulán des Sables'; y Cayetana Herranz Carpintero, que montaba a 'Calamardo CEM'.

Y en la Complementaria de Ponis D, se hizo con el campeonato Elena Alonso del Val, que montaba a 'Eduardo'. La acompañaron en el podio, Ángela Gallego Sardiñas, plata con 'Mordiscos', y Alicia Herrero Ceballos, bronce montando a 'Caramelo'.

Las medallas fueron entregadas por Paloma Escribano, vocal de formación de la Federación Hípica de Castilla y León.

