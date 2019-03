«Ayudar a alguien me llena cada día más que ser tricampeón del mundo» Urko Carmona, antes de la proyección de su documental en el Centro Cultural. / Antonio Quintero El paraescalador Urko Carmona, que perdió una pierna con 16 años, presentó en Palencia su documental de superación personal ÁLVARO MUÑOZ Palencia Miércoles, 27 marzo 2019, 12:37

Nos atiende desde su coche, desde la carretera, esa infraestructura que le cambió la vida cuando tan solo tenía 16 años. Un fatídico accidente de tráfico le costó la pierna a Urko Carmona, pero no las ganas de vivir. Se agarró a sus pasiones para seguir disfrutando y en la escalada encontró parte de lo que necesita día a día para ser feliz. Ayer visitó Palencia gracias al Ciclo de Proyecciones de Montaña que ha organizado el Club de Montaña Espigüete y Tente Lagunilla y no dejó a nadie indiferente. Su historia de superación personal caló entre los asistentes de este barcelonés de padre leonés y madre vasca, situación de la que está orgulloso. Por lo menos presume más de eso que de su tricampeonato mundial en paraescalada.

–¿Cómo puede resumir en pocas líneas su documental 'Urko, escalando el presente'?

–Es una proyección que nace con la intención de dar a conocer la paraescalada. Es un poco mi búsqueda, porque hay muy poca gente que creía que era posible escalar con una discapacidad. Al final se hizo un documental, en el cual dediqué dos años de mi vida. Cuento mi evolución, mis mentalidades, mi forma de pensar, aunque lo que realmente me gusta más es el coloquio de después, donde analizamos las preguntas y las inquietudes de las personas.

–¿Usted se ve también como un ejemplo de superación?

–Me veo como una personal normal y corriente. Es verdad que he ayudado a muchas personas gracias a mi motivación, situación que me genera una sensación de orgullo, simplemente porque la gente puede superar retos.

–Su experiencia personal denota que no hay nada imposible en la vida...

–Básicamente, si lo intentas, puede ser que lo consigas, pero si no lo intentas, nunca lo sabrás. Si lo persigues y lo luchas, nada es imposible.

–Desde fuera parece que la montaña y la falta de una extremidad son términos incompatibles...

–Es lo que me decía mucha gente y prácticamente la sociedad en general. La sociedad muchas veces te intenta encasillar al tener una discapacidad y te recuerda que no puedes hacer una cosa determinada, pero no es así. Hay muchas personas que te catalogan, pero realmente sigues siendo la misma persona. Lo que pasa es que hay que variar la forma de hacer las cosas. Cuando estoy con un invidente pienso que es incompatible la montaña con la ceguera, al igual que pensará lo mismo él de mí. Pero al final los dos estamos en la montaña.

–¿El accidente de tráfico le dio más fuerzas para disfrutar de la vida?

–Siempre he tenido ganas de disfrutar de la vida. Me pilló el accidente bastante joven y por eso no me desplomé. Al principio, uno no entiende lo que le ha pasado, pero me centré en cómo superarlo y me rodeé de un nuevo círculo de amistades que me apoyaron en todas estas aventuras que me disponía a hacer.

–¿Valora más el tricampeonato o el ser el referente para muchas personas?

–Realmente, me quedaría con ser un referente porque gracias a eso se puede ayudar y motivar a las personas. Al final, un título o un evento internacional, evidentemente, es muy importante, pero poder ayudar a alguien me llena cada día. Ayudando a las personas nos sentimos más humanos y eso me gusta más. Es verdad que esta labor a veces no se ve, pero generalmente se nota bastante. Todo eso merece la pena, porque se demuestra que todo el mundo lo puede conseguir.

–¿Ha tenido la oportunidad de disfrutar de la Montaña Palentina?

–Más que picos, lo que busco son paredes y por aquí no hay muchas. Sí que es verdad que he estado por Asturias. Conozco Reinosa y Aguilar, pero no he escalado por aquí. Me he movido en otras zonas.

–¿La elevada información en la montaña se ha convertido en un riesgo más?

–Evidentemente. Eso implica que la gente no vaya lo suficientemente preparada. Se creen que entrando en un blog es suficiente. Las condiciones en la montaña son cambiantes y lo que uno te puede describir, puede cambiar a lo que uno viva en la montaña.