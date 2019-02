Lo que viene después del derbi El gimnástico Domingo ve frenado su avance en presencia de Pluma y David, del CD La Granja. / Antonio de Torre La Segoviana afronta el mes de marzo con la intención de seguir lo más arriba posible y el CD La Granja, dispuesto a pelear por la permanencia FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 25 febrero 2019, 21:06

El fútbol sigue tras el derbi. Por encima de los detalles, de las diferentes opiniones y de los nombres propios, tanto la Segoviana como el CD La Granja retoman sus caminos esta semana con los mismos propósitos que antes de su partido. Unos, los gimnásticos, para cerrar su pase a la fase a la fase de ascenso (y por qué no, pensando también en el liderato) y otros para certificar, cuanto antes, la permanencia en Tercera División.

Tras este encuentro entre los dos equipos segovianos de la Tercera División, la Gimnástica sigue en la pelea. Como quiera que ganaron los primeros, no hay variaciones en la parte alta de la clasificación, que sigue liderada por el Zamora (62 puntos), seguida de la Arandina (61) y la propia Gimnástica (58). La cuarta plaza es para el Numancia B (52 puntos y el partido de mañana frente al conjunto granjeño) y la quinta, para el Atlético Astorga, el próximo rival de la Gimnástica, con 46.

El conjunto que entrena Manu González, que venía de dos empates consecutivos (Júpiter Leonés y Real Ávila) se reencontró con la victoria y tratará de mantener esa línea este mes de marzo, en el que se enfrentará al Atlético Astorga (este sábado), Almazán, Santa Marta, Burgos Promesas 2000 y Zamora.

«Esta es una parte de la temporada muy fastidiosa y el tener pocos jugadores te lo complica mucho más. Lo importante era seguir sumando puntos, seguir ganando. Sé que no ha sido la mejor versión del equipo, pero también sé que está por llegar porque estamos trabajando muy bien y espero que llegue en el momento clave», añadió.

Lo que parece claro es que sellar la clasificación para el 'play off' es cuestión de tiempo. «Si sacamos el partido del sábado en Astorga sí que podemos dar un golpe en la mesa respecto al 'play off'. Yo no me fío de nadie y menos de los equipos que tenemos detrás. Sigo pensando que podemos ser primeros, que podemos ganar los partidos que quedan, que podemos ir a Zamora y hacer un extraordinario partido, también en Aranda... que podemos competir de tú a tú con cualquier rival de la categoría», dijo el técnico.

El CD La Granja se ha quedado estancado en esos 16 puntos y sigue en una posición un tanto comprometida. El Sporting Uxama, que cayó frente al Cristo Atlético (3-0) cierra la clasificación con 13 puntos, los mismos que tiene el Briviesca, que empató frente a la Cebrereña (15 puntos). Ya más alejado se encuentra el Santa Marta (25), pero queda todavía tiempo para pensar en la recuperación.

Eso sí, necesita cambiar la dinámica. Desde que ganara 2-4 en el campo del Santa Marta, ha perdido frente al Burgos Promesas 2000 (0-1), Zamora (9-0), Virgen del Camino (2-0), Atlético Tordesillas (1-2) y Segoviana (2-0). Solo ha marcado un gol en estos cinco partidos.

Para eso tiene ahora (a excepción del partido ante el Numancia B que se juega este miércoles) un calendario en el que tiene que puntuar sí o sí frente al Bupolsa, Atlético Bembibre, Cristo Atlético, Briviesca y La Bañeza en este mes de marzo. «Sigo creyendo que este equipo puede competir con cualquiera.. Excepto el Numancia B, ahora viene un calendario más amable teóricamente, pero nosotros nos jugamos la vida en cada partido, saldremos a pelearlo porque no nos queda otra. Tenemos ilusión y plantilla para quedarnos en Tercera, pero hay que sumar ya», valoró Diego Yepes al término del partido frente a la Segoviana.