Fase de Clasificación Euro 2020 Robert Moreno: «Sufrir nos hace mucho más fuertes» Robert Moreno da instrucciones a Robert Moreno a Jesús Navas / EFE El seleccionador nacional considera que los apuros finales se deben a que «el equipo tiene ganas de marcar goles y muy contentos, hay que frenar a los chicos en algunos momentos» R.C. Madrid Jueves, 5 septiembre 2019, 23:56

Robert Moreno explicó a los micrófonos de TVE sus sensaciones tras la victoria por 1-2 ante Rumanía. Moreno se mostró satisfecho pese a los apuros finales. «El sufrir nos hace mucho más fuertes. Pasar estos momentos nos hacen más fuertes. El equipo tiene ganas de marcar goles y muy contentos. Les habíamos dicho que Rumanía era una selección eficaz en los últimos minutos. Las ocasiones se generan luego entran o no, pero las hemos tenido y el resultado podía haber sido más abultado».

Quiso destacar el trabajo hecho por Saúl y Fabián durante todo el partido. «Ellos han cambiado el sistema. Habíamos visto los comportamientos en banda de seguir al hombre. Fabian y Saúl hacen muy bien las caídas a banda. Nos dan fútbol y gol».

🗣 Robert Moreno: "@SergioRamos me ha explicado que ha sido una confusión, que ha hecho ese gesto a la cámara por un sobrino que tiene gafas, que no se estaba mofando de nadie" #UnidosPorUnRETOpic.twitter.com/Hdo97ZxHD5 Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 5, 2019

Por último, se refierió a la roja de Diego Llorente tras la que el equipo sacó carácter con un jugador menos. «Son muy buenos. Para nosotros no es ni falta. Es un jugador en el que confiamos mucho. No es un problema hacer debutar a alguien. Estuvo bien con Sergio Ramos».antes de aclarar que le «preocupa más tener una pérdida con el equipo largo porque al final te la juegas en un uno contra uno pasa eso. La verdad es que me he alegrado al ver la roja porque así no era penalti. Todos tenemos que arrimar un poco más el hombro».

«Al final es para estar contentos porque aunque es el mismo cuerpo técnico con los matices de Robert creo que estamos jugando bien y los jugadores está respondiendo» JORDI ALBA

Después en la sala de prensa insistió en algunas de las ideas que hizo más en caliente ante las cámaras. «Hicimos una primera parte de grandísimo nivel, sin materializar las ocasiones y en la segunda comenzamos muy bien. Hay que corregir cosas cuando no atacamos ordenados y juntitos porque llegan errores como el gol y la jugada de la expulsión».

🗣 @diego_2llorente: "Lo que queríamos era la victoria. Hemos hecho una primera parte espléndida. En líneas generales hemos estado bastante bien"#UnidosPorUnRETOpic.twitter.com/CtQHoEBvLu Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 5, 2019

De hecho, se mostró satisfecho por lo visto. «Mi sensación, más allá de las dos paradas de Kepa al final, es que hemos seguido atacando. Hay que frenar a los chicos en algunos momentos. Estoy muy contento por los tres puntos y por la imagen en general del equipo. Contento por ser el primer seleccionador español que gana en Bucarest, algo que no sabía».

Alba y Saúl destacan el «grandísimo partido» de la selección En el seno de la expedición la satisfacción era evidente. Saúl Ñíguez explicó sus sensaciones tras el triunfo y el aspecto táctico que le ha pedido Robert Moreno: «Ha sido el partido más difícil. Rumanía en casa era muy complicado sabíamos que en los últimos minutos eran peligrosos. A Fabián y a mí nos ha pedido trabajar y dar movimientos al equipo. Son cosas que son buenas para el equipo». Jordi Alba también destacó que hicieron «un grandísimo partido. Hemos sufrido bastante. Es un campo difícil pero nos vamos contentos. Estamos en buenas manos con el cuerpo técnico», dijo antes de mandar «todo el ánimo del mundo a Luis Enrique. Es una desgracia enorme», reccordó antes de destacar que en el próximo partido «habrá cambios. Los 23 que vienen tienen capacidad para ser titulares».

«Estoy contento por esa parada porque ha servido para ayudar al equipo a lograr la victoria, lo importante es que al portero que lo elija lo haga bien en cada partido» KEPA

Además habló de nombre propios. El primero Kepa. «Lo ha hecho muy bien pero no quiere decir nada, está para eso, para cumplir con su función igual que el resto. A todos nos alegran estas actuaciones y les animo a seguir trabajando así a todos».

Uno de ellos es el veterano Jesús Navas, titular por delante de Carvajal. «La apuesta de Jesús Navas ha sido por una cuestión de perfiles. Tiene la ventaja de haber sido extremo y pensábamos que era el ideal para este partido».