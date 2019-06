Clasificación Euro 2020 Ramos: «No hay que presumir porque en las últimas citas hemos fallado» 00:28 El capitán pidió a los que estén en Madrid que se acerquen a crear un gran ambiente ante Suecia, «un rival muy fuerte, muy rápido y al que hemos estudiado en profundidad» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 9 junio 2019, 21:59

Sergio Ramos, que aprovechó la finalización del entrenamiento de España para jugar con sus hijos sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu, hizo un llamamiento antes del partido frente a Suecia como capitán de la selección española, con la que no para de batir récords. «Batir récords siempre es una alegría muy grande. Es un premio a la constancia y a los muchos años eso de batir a mi amigo Iker. Tengo mucha ilusión y poder alargar ese número de victorias durante mucho tiempo. Siempre le he dicho que me le iba a comer con papas (risas). Tenemos una gran amistad y batirle es una gran alegría».

El central analizó la ausencia del seleccionador. «El tema del míster es delicado y se nos ha pedido el máximo respeto. Su ausencia es importante, Luis es el patrón del barco, tiene mucha personalidad, nos guía muy bien, pero también hay que premiar a su staff, son muy buenos profesionales. Intentan que no se note su ausencia. Vamos a intentar que no afecte al grupo. Él quiere que el equipo gane y que no se hable de su ausencia», apuntó.

Después quiso recordar la importancia de la afición y su presencia en el partido en un Bernabéu que ya vivió un gran ambiente ante Italia. «Es clave. Como capitán me gustaría hacer un llamamiento a los aficionados que estén cerca de Madrid y en la capital que vengan. Les animamos a que vengan. La afición es clave, nos han demostrado que ese apoyo ha sido clave para lograr victorias. Mañana a pesar de que haya muchas entradas sin vender, un último llamamiento porque su calor lo notamos. Es muy importante porque es un camino que queremos hacer juntos a la Eurocopa. Con el cariño de tu gente se lleva mejor. Contra Italia hubo un ambiente espectacular. Es bueno que los rivales se sientan presionados porque la afición aprieta. Es de los mejores ambientes que he vivido en mi carrera, inmejorable».

«A pesar de que haya muchas entradas sin vender, un último llamamiento porque su calor lo notamos. Contra Italia hubo un ambiente espectacular. Es bueno que los rivales se sientan presionados porque la afición aprieta»

Está convencido de que a esta selección no le falta ambición. «Lo que no puede faltar en los jóvenes y veteranos es el hambre, esas ganas de ganar. Es lo que marca la diferencia, esa hambre, ambición por querer seguir ganando. En mi caso la sigo manteniendo intacta y con esa hambre. Creo que la gente debe venir aquí a intentar ganar. Tenemos un entrenador estupendo y será él el indicado de hacer las listas en función del rendimiento. Hay que premiar a la gente que transmita eso, ganas e ilusión», destacó.

Y asumiendo la nueva realidad actual de la selección, reflexión que comparte a la hecha por Robert Moreno. «Es el que lidera mientras vuelve Luis Enrique y lo hace muy bien. Está muy capacitado y conoce los códigos del fútbol. Ya se veía en las primeras convocatorias. Está asumiendo el rol de manera humilde. Me quito el sombrero con él. Tácticamente tiene un plus añadido de conocimiento. Para ser mejor hay que demostrarlo y venimos de no cumplir objetivos en Mundiales y Eurocopas. El ránking es el que te posiciona. Ahora, estamos en una dinámica muy buena de trabajo. Francia viene de perder 2-0 con Turquía. No te puedes relajar. Suecia dfiende bien y aprovecha las contras. Llevamos tiempo estudiando al rival y esperamos en que nos salgan las cosas como hemos trabajado durante la semana».«, avisó.

Recibimiento... y fichaje de Hazard

Por último, quiso hablar de su situación en el club... y también de los fichajes, como el de Eden Hazard. «Tuve que salir a dar la rueda de prensa porque creí que era lo mejor para todos. Lo importante era pasar página y que no se hablara más. Estoy feliz donde estoy. Muy contento en el Madrid y la Selección no es un alivio, sino otro orgullo. Cuando has estado lesionado y no has podido venir, uno valora lo que no tiene. Vengo muy ilusionado tanto a la Selección como en el Madrid. Lo vivo como la última vez. Por lo de Hazard estoy contento, me parece un grandísimo fichaje. Es de los jugadores top mundial. Viene bien reforzar la plantilla con ese tipo de jugadores que pueden marcar una época. Nos vendrá de maravilla», dijo sin temer nada raro en su vuelta al Bernabéu. «He tenido un recibimiento muy bueno, espero un gran recibimiento y esperemos que se llene el estadio. La afición es muy importante. Cuanta más gente venga, mejor. Después de lo que se ha hablado, yo estoy muy tranquilo».