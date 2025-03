De la Fuente: «Con Iñigo Martínez hay un parte médico y nada más»

Óscar Bellot Enviado especial a Róterdam Miércoles, 19 de marzo 2025, 20:59 Comenta Compartir

Luis de la Fuente se afanó por enmarcar la baja de Iñigo Martínez dentro del proceso natural que sigue la selección española con cualquier futbolista que alegue problemas físicos. «Hay un parte médico, una lesión del jugador y el jugador no viene. No hay ningún tema más», aseguró el preparador de La Roja ante quienes acusan al central del Barça de haberse borrado de la convocatoria del combinado nacional para la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones que medirá a la campeona de Europa con Países Bajos el jueves en Róterdam y el domingo en Valencia.

«Hablé con Iñigo cuando tenía que hablar, cuando salió el parte médico, que dice que hay una lesión. También lo hay de Casadó, pero de ese no habéis dicho nada. Tenemos muy buenas relaciones con todos los cuerpos médicos de todos los clubes. Primero es la salud, por lo que hemos decidido que no juegue», abundó.

La ausencia del central de Ondarroa fue el tema más delicado de una rueda de prensa en la que De la Fuente volvió a sacar pecho de los futbolistas que tiene a su cargo. «Mañana se van a quedar fuera del equipo jugadores que son top mundiales. Esa es la suerte que tenemos», dijo un preparador que presumió de la versatilidad, calidad y futuro de un combinado al que no le pesa la responsabilidad pese a la juventud que atesoran buena parte de sus integrantes. «Se trata de tener talento y estar capacitados. No se mira la edad, ni por juventud ni por veteranía. Garantizan un futuro esplendoroso para el fútbol español», explicó.

Alabó especialmente a Lamine Yamal, quien a sus 17 años suscita ya comparaciones con un mito viviente del calibre de Leo Messi. «Lamine tiene condiciones para ser un grandísimo futbolista. Es un jugador diferente y es una suerte poder contar con él. Tiene 17 años, no nos olvidemos, y está en proceso de formación. Le queda mucho que recorrer y pasará momentos difíciles. Es entonces cuando habrá que ayudarle. Pero si Dios quiere, vamos a disfrutar de un futbolista de leyenda, de esos que marcan épocas», analizó sobre un futbolista al que resulta difícil dosificar porque, como incidió el riojano, «es imposible prescindir de un futbolista de un talento así» ya que todos quieren ganar y para ello no hay otra que poner «a los mejores».

De la Fuente, que confirmó que Ferran Torres no estará disponible el jueves ante Países Bajos a causa de un golpe que sufrió durante el Atlético-Barça disputado el domingo en el Metropolitano, alertó de la dificultad que supondrá medirse al combinado neerlandés, al que describió como «uno de los mejores de toda Europa», y reconoció que hay que tener en cuenta que se trata de una eliminatoria, lo que no quiere decir que España vaya a saltar al estadio del Feyenoord con la calculadora en la mano. «Queremos ganar y seguir con la dinámica que tenemos. Queremos ganar siempre, no pensamos que luego se puede solucionar en Valencia. Es un partido durísimo, dificilísimo, ante grandes jugadores. Podría ser la final de una Eurocopa», insistió.

Escondió sus cartas el seleccionador respecto a la portería, limitándose a señalar que está muy tranquilo porque los tres cancerberos que tiene a su disposición en la convocatoria –Unai Simón, David Raya y Alex Remiro- «son muy buenos», y se refirió también a la reestructuración que ha acometido en su staff tras la salida de Pablo Amo. «Pablo Amo se ha casado. Ya era hora. Tenemos una relación excepcional, somos más que amigos y estamos felices de que haya tomado esa decisión. Ahora, pienso que tenemos mejor cuerpo técnico del que teníamos entonces. Juanjo (González, segundo entrenador) lleva todo el tiempo conmigo, nos incorporamos juntos a esta casa y ha hecho de todo. Y Alberto (De la Fuente, hijo del seleccionador y miembro del cuerpo de analistas) también viene de desempeñar funciones muy brillantes. Estamos perfectamente cubiertos». Respecto a las búsqueda de un director deportivo, se limitó a señalar que «todo el que venga a sumar» le parece «fenomenal y que «los tiempos los maneja la Federación».