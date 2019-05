Selección femenina Jorge Vilda: «Las niñas quieren ser como Sampedro o Meseguer, no como Iniesta o Messi» Jorge Vilda, seleccionador nacional. / Efe El seleccionador destacó que ahora «hay que tener los pies en la tierra, estamos en el puesto 13 del ranking FIFA» JAVIER VARELA Madrid Lunes, 27 mayo 2019, 11:11

Jorge Vilda es la cara de la ilusión y de la responsabilidad. El seleccionador nacional femenino de fútbol afronta la recta final de la preparación de la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se disputa en Francia del 7 de junio al 7 de julio y en la que España jugará contra Alemania, China y Sudáfrica en la primera fase. «Es un momento de máxima expectación. Es el segundo Mundial en el que vamos a participar y todo ha cambiado mucho en estos cuatro años», reconocía en los Desayunos Deportivos organizados por Europa Press. «Llevamos toda la vida preparándonos para el Mundial de Francia 2019», confesó con gesto de ilusión.

El seleccionador confesó que el aspecto mental es importante y que desde que se puso al frente de la selección ha tenido claro su prioridad: «Lo primero que me propuse como seleccionador es que las jugadoras recuperaran la confianza».

«Llevamos toda la vida preparándonos para el Mundial de Francia 2019»

🗣️ Jorge Vilda: "Hay varios factores que han ayudado al crecimiento del #FutFem en España":



➡️ "Exito a nivel de clubes y selecciones".



➡️ "Visibilidad en medios".



➡️ "Momento social de nuestro país".



➡️ "Apoyo de patrocinadores".#JugarLucharYGanarpic.twitter.com/YC9rniUntM — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 27 de mayo de 2019

España afronta su segunda Mundial tras la experiencia de Canadá, donde no se ganó ningún partido por lo que el «objetivo inmediato es prepararnos bien y ganar el primer partido», dijo un prudente Vilda que no quiere pensar más allá del estreno ante Sudáfrica. Hasta que comience el Mundial, la selección sólo piensa en «seguir siendo mejores. Partido a partido, nos hemos enfrentado a las mejores, nos hemos expuesto a recibir goleadas o no tener un rendimiento óptimo». Además, el seleccionador recordó que aunque haya muchas ilusiones puestas en este equipo y en las futbolistas, «hay que tener los pies en la tierra, estamos en el puesto 13 del ranking FIFA».

El grupo más duro

Además, Vilda recordó que «tenemos el grupo más difícil de los seis que hay en el Mundial», con Sudáfrica, Alemania y China, aunque quiso mostrarse optimista porque «hace cinco años nos tocaba pasar del centro del campo ante Alemania y en noviembre empatamos a cero, estuvimos a punto de ganarlas». Y sobre el estilo de españa, Vilda se mostró confiado: «Tenemos un estilo de juego reconocible, pero los rivales nos hacen sistemas defensivos muy cerca de su portería, nos costaba meter gol. Tenemos que tener alternativas para atacar».

Y cuando se habla de favoritos apra esta Copa del Mundo, el selecionador español puso en primer lugar a «Estados Unidos. Es la favorita». «Francia también, porque han sabido crear una selección y Alemania e Inglaterra son candidatas al título», recordó. Y pensando en España, fue rotundo: «Nosotros queremos ser la primera selección que compite en unos JJ.OO». «El futuro del fútbol femenino español está garantizado. En España jugamos muy bien al fútbol», sentenció el seleccionador.

«El fútbol femenino, en el lugar que merece»

Sí destacó Vilda el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país gracias al «trabajo de la nueva RFEF, que promociona el fútbol femenino y nos da las condiciones para que el fútbol femenino llegue a su lugar». «Vivimos un momento único deportivo y social. Y hay tres factores para el crecimiento del fútbol femenino: el éxito conseguido, la visibilidad y el momento social que vive España», señalaba un Jorge Vilda que reconoció de la importancia de que «clubes y selección estén siempre unidos para hacernos grandes». «Todos los fines de semana estamos viendo cuatro o cinco partidos de cada jornada en la televisión, con cuotas de pantalla de dos dígitos, algo que parecía imposible. Se está otorgando al fútbol femenino el lugar que merece», recalcó para destacar la importancia de la presencia del fútbol femenino en los medios de comunicación.

«Tenemos jugadoras que son referentes, las niñas quieren ser como Sampedro o Meseguer, no como Iniesta o Messi»

Sobre la selección, confesó que «es una familia unida» y recordó que «tenemos jugadoras que son referentes, las niñas quieren ser como Sampedro o Meseguer, no como Iniesta o Messi». De hecho, la Federación Española es «la tercera con más licencias femeninas en España», aunque Vilda quiere seguir creciendo para «ser la primera en no más de cuatro años. Con más nivel de base llegará la calidad arriba». Y eso que las categorías inferiores de la selección gozan de muy buena salud como han demostrado los últimos títulos conseguidos. «Tenemos la mejor cantera de fútbol femenino del mundo. Nuestra metodología y filosofía hace que podamos competir con los mejores», destacó el seleccionador.