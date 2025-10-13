De la Fuente: «Esta selección engancha. Espero un ambiente excepcional en Zorrilla»
El estadio pucelano se prepara para el lleno, mientras el seleccionador destaca que solo ve «camisetas rojas por la calle»
Valladolid
Lunes, 13 de octubre 2025, 21:36
Luis de la Fuente y la selección española de fútbol regresan a Valladolid. No lo hacen tras un año. «¿Un año, no?», pregunta con respecto ... a la última visita de La Roja a Zorrilla... «No, dos», se le contesta desde el comedor del estadio blanquivioleta, convertido en improvisada sala de prensa por las exigencias de la FIFA.
Hasta a Mario Suárez le sorprende la ubicación, mientras el ahora comentarista televisivo recuerda que en sus tiempos como jugador del Real Valladolid, con José Luis Mendilibar, la relación con los medios y los periodistas se daba en otro lugar... «Sigue ahí», le informan.
Mientras, el seleccionador bromea con cómo pasa el tiempo y quiere olvidar que en su anterior estancia en los vomitorios de Zorrilla, Gavi, el prometedor futbolista internacional del FC Barcelona se retiraba en camilla y dejaba helada a la expedición española. «Lo mejor es que ya es agua pasada, y Gavi ya ha vuelto», sentencia.
En clave local, y después de analizar el choque ante Bulgaria de este martes en el césped vallisoletano (20:45 horas), el técnico de Haro se congratula de que Zorrilla espere el lleno para ver a La Roja. «Estoy convencido de que vamos a vivir un ambiente excepcional», vaticina cuando apenas quedan 400 entradas a la venta para ver el encuentro clasificatorio para el Mundial del próximo año.
España puede dejar casi cerrada la clasificación, y mantener esa buena racha ante la afición vallisoletana, que volverá a vibrar con los internacionales. «Por supuesto que he notado un crecimiento en el sentimiento de selección. Mucho. Lo comentaba el otro día... Esto es como cuando tienes a la mujer embarazada y solo ves embarazadas... Pues me pasa igual con la selección. Como la selección es algo que quiero tanto, pues que voy por la calle y solo veo camisetas rojas...», compara De la Fuente.
«Hay un sentimiento que se está recuperando, que se ha recuperado, y ahora mismo la selección engancha. Y tanto ahora que venimos de Elche, como en Valladolid vamos a tener un ambiente fantástico», concluye el seleccionador quien guarda una relación «especial» con «el José Zorrilla». Así lo admitió hace apenas unos meses cuando visitó la Real Sociedad Hípica, a propósito de los Desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva Vallisoletana, y recordó cómo «estrenó» el estadio en su visita con el Athletic Club en 1984.
