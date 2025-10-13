De la Fuente: «Esta selección engancha. Espero un ambiente excepcional en Zorrilla»

Luis de la Fuente y la selección española de fútbol regresan a Valladolid. No lo hacen tras un año. «¿Un año, no?», pregunta con respecto ... a la última visita de La Roja a Zorrilla... «No, dos», se le contesta desde el comedor del estadio blanquivioleta, convertido en improvisada sala de prensa por las exigencias de la FIFA.

Hasta a Mario Suárez le sorprende la ubicación, mientras el ahora comentarista televisivo recuerda que en sus tiempos como jugador del Real Valladolid, con José Luis Mendilibar, la relación con los medios y los periodistas se daba en otro lugar... «Sigue ahí», le informan.

Mientras, el seleccionador bromea con cómo pasa el tiempo y quiere olvidar que en su anterior estancia en los vomitorios de Zorrilla, Gavi, el prometedor futbolista internacional del FC Barcelona se retiraba en camilla y dejaba helada a la expedición española. «Lo mejor es que ya es agua pasada, y Gavi ya ha vuelto», sentencia.

En clave local, y después de analizar el choque ante Bulgaria de este martes en el césped vallisoletano (20:45 horas), el técnico de Haro se congratula de que Zorrilla espere el lleno para ver a La Roja. «Estoy convencido de que vamos a vivir un ambiente excepcional», vaticina cuando apenas quedan 400 entradas a la venta para ver el encuentro clasificatorio para el Mundial del próximo año.

España puede dejar casi cerrada la clasificación, y mantener esa buena racha ante la afición vallisoletana, que volverá a vibrar con los internacionales. «Por supuesto que he notado un crecimiento en el sentimiento de selección. Mucho. Lo comentaba el otro día... Esto es como cuando tienes a la mujer embarazada y solo ves embarazadas... Pues me pasa igual con la selección. Como la selección es algo que quiero tanto, pues que voy por la calle y solo veo camisetas rojas...», compara De la Fuente.

«Hay un sentimiento que se está recuperando, que se ha recuperado, y ahora mismo la selección engancha. Y tanto ahora que venimos de Elche, como en Valladolid vamos a tener un ambiente fantástico», concluye el seleccionador quien guarda una relación «especial» con «el José Zorrilla». Así lo admitió hace apenas unos meses cuando visitó la Real Sociedad Hípica, a propósito de los Desayunos de la Asociación de la Prensa Deportiva Vallisoletana, y recordó cómo «estrenó» el estadio en su visita con el Athletic Club en 1984.