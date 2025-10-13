El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis de la Fuente, en la sala de prensa del estadio José Zorrilla, en Valladolid.

Luis de la Fuente, en la sala de prensa del estadio José Zorrilla, en Valladolid.
La selección en Valadolid

De la Fuente: «Esta selección engancha. Espero un ambiente excepcional en Zorrilla»

El estadio pucelano se prepara para el lleno, mientras el seleccionador destaca que solo ve «camisetas rojas por la calle»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:36

Comenta

Luis de la Fuente y la selección española de fútbol regresan a Valladolid. No lo hacen tras un año. «¿Un año, no?», pregunta con respecto ... a la última visita de La Roja a Zorrilla... «No, dos», se le contesta desde el comedor del estadio blanquivioleta, convertido en improvisada sala de prensa por las exigencias de la FIFA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  3. 3

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  4. 4

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  5. 5

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  6. 6 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  7. 7

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  8. 8 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla De la Fuente: «Esta selección engancha. Espero un ambiente excepcional en Zorrilla»