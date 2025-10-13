De Pucela al mundo, Valladolid en las citas globales

El exblanquivioleta De Frutos, en el encuentro clasificatorio en Turquía el pasado mes de septiembre.

Ahora que la selección vuelve a Valladolid en un partido clasificatorio para un Mundial es momento de recordar a los blanquivioletas que han jugado Mundiales y Eurocopas con sus respectivas selecciones. Vaya por delante que son muchos. Si hace un año recordábamos con motivo de otro partido internacional a los jugadores del Pucela que habían vestido la Roja, ahora toca el «lote completo». Colombianos, búlgaros, ecuatorianos, mexicanos y, obviamente, españoles (entre otras diversas nacionalidades) han disputado estos torneos. Desde Julio Cardeñosa a Gonzalo Plata ha habido muchos blanquivioletas (antes, durante o después) que han jugado Mundiales. El primero fue el jugador de La Rubia, afincado en Sevilla, que disputó con España el Mundial de Argentina de 1978 tras ser decisivo en la clasificación asistiendo a Rubén Cano en el último partido ante Yugoslavia en Belgrado. Precisamente en Argentina tuvo lugar el famoso «no gol» de Cardeñosa ante Brasil.

Los siguientes serían Gilberto Yearwood, Mágico González y Pato Yáñez en el Mundial de España de 1982. Los tres llamaron mucho la atención en ese torneo. El primero de ellos jugó con Honduras, uno de los partidos contra España, por cierto, el segundo con la selección de El Salvador y haciendo un partidazo ante Alemania y el tercero con Chile, dándose a conocer así al planeta fútbol.

En México 86 jugó Ramón María Calderé, titular indiscutible con España, y Jan Urban con Polonia. Calderé apenas estuvo cuatro meses en Valladolid adonde llegó como extremo izquierdo y con el nombre entonces de Calderer. Vivió con Pepe Ramírez durante ese tiempo y fue al primero que comentó que pediría rescindir el contrato, ya que no congeniaba con el público de Valladolid. Durante un partido de Copa del Rey ante el Béjar Industrial hasta le tiraron una sandía desde la grada del viejo estadio Zorrilla. Entonces ese feudo era de armas tomar y el jugador catalán había hecho previamente un gesto feo al público. Se fue al Alcalá, volvió al FC Barcelona y acabaría siendo campeón de Europa con la selección española Sub 21, además de jugar el mundial del país azteca.

En Italia 89 jugaron los tres colombianos que después llegaron a Pucela. Bajo la batuta de Pacho Maturana, seleccionador cafetero, disputaron ese torneo Carlos Valderrama, René Higuita y Leonel. En la Eurocopa de Suecia de 1992, en la que no estuvo España al no conseguir su clasificación, jugó con Yugoslavia el macedonio Ilija Najdovski que poco después ficharía por el Real Valladolid procedente del Estella Roja de Belgrado.

En el Mundial de Estados Unidos de 1994 jugó el búlgaro Slatko Yankov, que estuvo aquí cedido por el Atlético de Madrid, los bolivianos Peña y Marco Antonio Sandy, los colombianos Harold Lozano, Valderrama y Leonel, que repitieron de Italia 90, y por España jugaron Caminero y Hierro.

En Inglaterra 96, jugaron con la selección española Fernando Hierro, Emilio Amavisca y Caminero, mientras que con Rumanía lo hizo Belodedici y con Yugoslavia jugó Asanovic.

En la fase final del Mundial de Francia 1998 volvió a jugar Asanovic y tanto Valderrama como Harorl Lozano lo hicieron por Colombia. También actuaron el mexicano Cuauhtémoc Blanco y el japonés Shoji Jo y por España, únicamente Fernando Hierro.

En la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos del año 2000 estuvieron con España Vicente Engonga y de nuevo Fernando Hierro, mientras que en el Mundial de Corea y Japón de 2002, Hierro se despediría de la selección y española y estuvo, aunque no jugó, Ricardo López Felipe. También jugaron ese mundial Cuauhtémoc con México, Nico Olivera con Uruguay y Kaviedes con la selección de Ecuador.

Solamente el delantero búlgaro Vladimir Manchev estuvo como blanquivioleta en la Eurocopa de Portugal del año 2004 y en el Mundial de Alemania 2006 volvió a haber bastantes, protagonistas además. Ese mundial lo jugaron Medhi Nafti con la selección de Túnez, Luis García, Asier del Horno y Rubén Baraja con España, el guardameta Justo Villar con Paraguay, Gabriel Heinze con Argentina y de nuevo un ya veterano Cuauhtémoc Blanco con México.

En la Eurocopa de Suiza y Austria de 2008, que ganó España con aquel tanto de Fernando Torres, jugó Ben Arfa defendiendo a Francia. Este jugador, estrella mundial en su momento, acabaría viviendo la pandemia confinado en la Residencia de Jugadores del Real Valladolid.

En Sudáfrica 2010, el del inolvidable gol de Iniesta, se despidió de su selección Cuauhtémoc Blanco y también jugaron Justo Villar, Heinze y Antonio Rukavina. El Brasil 2014 jugó Haris Medunjanin, en Francia 2016 lo hizo Aritz Aduriz y en Rusia 2018 jugaron Diego Costa, con España, y de nuevo Rukavina con Serbia. En el último mundial, el de Catar, estuvieron Gonzalo Plata con Ecuador y El Yamiq con la selección de Marruecos. El segundo de ellos se enfrentó a España.

En el Mundial de 1950, famoso aquí por el gol de Zarra, estuvo convocado Rafa Lesmes pero como entonces ni había cambios uno no sabe si contar con él en esta relación, ya que no siquiera llegó a estar en el banquillo. Tampoco he contado al Fernando Hierro que fue convocado para Italia 90 y no llegó a debutar. De ser incluido Lesmes, serían 75 años con blanquivioletas en torneos internacionales, obviando la Copa América, que han jugado multitud de exjugadores como Yáñez, Plata, Machis, Heinze, Da Silva, Cuca, casi todos los colombianos, los bolivianos Peña y Sandy... En fin, una relación que se haría interminable.

Sin contar a Rafa Lesmes, desde Cardeñosa a El Yamiq y Gonzalo Plata ha habido casi medio centenar de jugadores vinculados al Real Valladolid en Eurocopas y Mundiales y casi siempre Pucela estuvo representada, de uno u otro modo, en ambos torneos. De Pucela al mundo.

