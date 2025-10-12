Así será el plan de la selección española en Valladolid

La selección española de fútbol regresará a Valladolid casi dos años después de su última visita. La Roja volverá a la capital pucelana en su ... camino hacia el Mundial de América (Estados Unidos, Canadá y México) que se celebra el próximo año.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha vuelto a elegir el Estadio José Zorrilla como su 'casa', en una trayectoria de momento impoluta. El combinado de Luis de la Fuente se ha impuesto en los tres primeros partidos clasificatorios a Bulgaria (0-3), a Turquía (0-6) y este sábado a Georgia (2-0), antes de abrir una nueva ventana para compromisos internacionales que traerá a los internacionales a Valladolid.

La cercanía de la capital de España y de la Ciudad Deportiva de Las Rozas, sede habitual de La Roja, hará que el combinado nacional no viaje a Valladolid hasta el lunes 13 de octubre, apenas 24 horas antes del encuentro con Bulgaria.

La selección tiene prevista su salida de Madrid, a las 18:00 horas, para llegar a su hotel de concentración en Valladolid sobre las 20:00 horas.

El equipo de De la Fuente se alojará en el Hotel AC Palacio de Santa Ana, donde permanecerá concentrado hasta la hora del partido ante el combinado búlgaro el martes (20:45 horas).

De momento, no hay previsto ningún entrenamiento del combinado nacional en el césped de Zorrilla previo al choque preparatorio, aunque el selección atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio blanquivioleta el mismo lunes, al poco de su llegada (20:15 horas). Junto a él, previsiblemente, estará al menos un jugador internacional, aún por determinar por el equipo de comunicación y prensa de la RFEF.

Será la segunda ocasión en menos de dos años, en los que Unai Simón, David Raya, Cucurella... y los también los exblanquivioleta Pedro Porro y Jorge de Frutos visiten Valladolid.

En noviembre de 2023, España se impuso a Georgia (3-1), en un partido que se recuerca por la grave lesión de Gavi.

La estancia de la selección en Valladolid también se podrá disfrutar a través de la Fan Zone que se habilitará en la Plaza Mayor el mismo martes. Los aficionados podrán disfrutar de este actividad desde las 11:00 horas y hasta las 19:00.