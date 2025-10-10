La 'fan zone' del partido de la Selección en el José Zorrilla: exposición de trofeos o fútbol 3x3 Los de De la Fuente se enfrentarán a Bulgaria en su cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026, que acogerá el estadio del Real Valladolid

Primer gol durante el partido de clasificación para la Eurocopa 2024, última visita de la Selección a Zorrilla (izquierda) y exposición de los trofeos de la Selección.

Ignacio Repilado Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Cuenta atrás para ver jugar a la Selección Española de fútbol en el Estadio José Zorrilla de Valladolid: los de De la Fuente jugarán su cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026 ante Bulgaria el próximo martes 14 de octubre a las 20:45 horas.

Por este motivo, la ciudad se prepara para vivir una jornada especial. Y antes del pitido que marcará el inicio del encuentro, los aficionados podrán disfrutar de una 'Fan Zone' que se instalará en la Plaza Mayor, desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.

Fútbol 3x3, toro mecánico y los trofeos conquistados por la Selección Española

Entre las actividades programadas para la 'fan zone' antes del partido contra Bulgaria destacan: Campo de fútbol 3x3

Un toro mecánico

Exposición de los trofeos conquistados por la Selección Española, junto a los que podrán fotografiarse los fans, entre otras actividades sobre 'La Roja'

¿Cuándo fue la última vez que el José Zorrilla acogió a la Selección y cómo quedó el marcador?

El partido, que tendrá lugar en el estadio del Real Valladolid, es una de las principales citas dentro del calendario deportivo de la ciudad, puesto que la última vez que la Selección jugó en Zorrilla tuvo lugar hace dos años: un clasificatorio para la Eurocopa de 2024 contra Georgia en noviembre de 2023 que finalizó con 3-1 para España en el marcador, con tantos de Le Normand, Ferran Torres y Luka Lochoshvili (en propia puerta).

¿Por qué no estará Lamine Yamal?

Sin embargo, el evento estará marcado por la ausencia de Lamine Yamal: la joven estrella del FC Barcelona fue convocada por Luis de la Fuente aunque será baja por «molestias que arrastra en el pubis», según informó el club el pasado 3 de octubre.

Álvaro Morata tampoco se dejará ver en Zorrilla, pese a ser uno de los más habituales en las convocatorias de De la Fuente; y su puesto en la delantera será ocupado por Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Samu Ahehowa.