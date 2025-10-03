Lamine Yamal no pisará el césped del José Zorrilla El extremo del FC Barcelona no estará disponible en el partido que disputará la Selección Española en Valladolid ante Bulgaria

La Selección Española de fútbol volverá a jugar en el Estadio José Zorrilla después de dos años con una ausencia muy significativa: no estará Lamine Yamal. En primera instancia el jugador había sido convocado por Luis de la Fuente pero, posteriormente, el FC Barcelona anunció que el futbolista arrastra molestias en el pubis y que estará de baja entre dos y tres semanas.

De esta manera, el extremo catalán no estará presente en los dos próximos compromisos de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos. Así, se perderá los partidos ante Georgia el 11 de octubre a las 20:45 horas en el Estadio Martínez Valero, y el que enfrenta a España contra Bulgaria el próximo martes 14 de octubre a las 20:45 horas en el Estadio José Zorrilla.

Además, también sorprende la no presencia de Álvaro Morata, uno de los futbolistas más habituales en las convocatorias de Luis de la Fuente. Su puesto en la delantera estará ocupado por Ferran Torres, Mikel Oyarazabal y Samu Aghehowa.

A poco más de 10 días para la celebración del encuentro en Valladolid, los convocados por el seleccionador nacional se concentrarán a partir de la próxima semana para preparar sendos partidos.