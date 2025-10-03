El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal en un partido contra Brasil. EFE

Lamine Yamal no pisará el césped del José Zorrilla

El extremo del FC Barcelona no estará disponible en el partido que disputará la Selección Española en Valladolid ante Bulgaria

Daniel Moreno

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:40

Comenta

La Selección Española de fútbol volverá a jugar en el Estadio José Zorrilla después de dos años con una ausencia muy significativa: no estará Lamine Yamal. En primera instancia el jugador había sido convocado por Luis de la Fuente pero, posteriormente, el FC Barcelona anunció que el futbolista arrastra molestias en el pubis y que estará de baja entre dos y tres semanas.

De esta manera, el extremo catalán no estará presente en los dos próximos compromisos de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos. Así, se perderá los partidos ante Georgia el 11 de octubre a las 20:45 horas en el Estadio Martínez Valero, y el que enfrenta a España contra Bulgaria el próximo martes 14 de octubre a las 20:45 horas en el Estadio José Zorrilla.

Además, también sorprende la no presencia de Álvaro Morata, uno de los futbolistas más habituales en las convocatorias de Luis de la Fuente. Su puesto en la delantera estará ocupado por Ferran Torres, Mikel Oyarazabal y Samu Aghehowa.

n Noticias relacionadas

De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía»

De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía»

Barrios y Llorente se suben a una selección de la que se cae Morata

Barrios y Llorente se suben a una selección de la que se cae Morata

A poco más de 10 días para la celebración del encuentro en Valladolid, los convocados por el seleccionador nacional se concentrarán a partir de la próxima semana para preparar sendos partidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  4. 4

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  7. 7

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  8. 8 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  9. 9

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  10. 10 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lamine Yamal no pisará el césped del José Zorrilla

Lamine Yamal no pisará el césped del José Zorrilla