La Segoviana dice adiós a una deuda de más de 300.000 euros

Agustín Cuenca optará de nuevo a la presidencia

El pasado, el presente... y también el futuro de la Segoviana fue otro de los puntos a tratar en la reunión de la junta directiva. El presidente Agustín Cuenca anunció la intención de presentarse a las elecciones. «Siempre hemos vinculado un poco el presentarnos a tener un proyecto económico sostenible en Segunda B. Y si somos sinceros, la verdad es que tampoco lo tenemos ahora mismo», dijo. Y es que Agustín Cuenca advirtió de las dificultades que se pueden presentar en el futuro. «No es el más ideal, estamos a la espera de cobrar una subvención del CSD que se generó el año de Segunda B de unos 40.000 euros que no llega y eso puede estrangular un poco la liquidez del equipo la próxima temporada, y nos hemos encontrado también que el principal patrocinador, Burger King nos ha comunicado que no va a continuar con nosotros y ya aprovecho para agradecerles estos años de colaboración. Esto hace que la situación económica, a día de hoy, sea complicada. Pero como no estamos aquí para poner excusas ni para quejarnos ni contar nuestros problemas y sí para poner soluciones, a partir de ahí trabajaremos para incrementar la masa social, hacer más socios, más publicidad, tratar de recoger más subvenciones y si llega el momento en el que esto no es suficiente y algún grupo inversor nos hace alguna propuesta para entrar en el club, se la pasaremos a los socios», manifestó. Si sale elegido, la intención de Agustín Cuenca es la de consolidar al equipo en la Segunda División B. «Queríamos hacer el anuncio antes del play off para dar estabilidad y tranquilidad a la plantilla y al entorno social y deportivo del equipo». La votación sería el viernes día 28 de junio.

El club ya ha realizado la convocatoria de una asamblea extraordinaria de socios para el miércoles 5 de junio en el salón de actos del Emperador Teodosio, con una primera convocatoria a las 20:00 horas y en segunda a las 20:30 horas, con un único punto en el orden del día, como es la autorización de convocatoria de elecciones a la presidencia del club y aprobación del reglamento y calendario electoral.

También se habló de las entradas para el partido de vuelta de la fase de ascenso, que sería de cinco euros para los socios, diez en venta anticipada y 15 euros el día de partido (sábado, 1 de junio).