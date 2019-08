La Segoviana afronta su estreno en La Albuera ante un filial incierto Javi Borrego para el balón ante el Zamora. / Juan Martín-Gimnástica Segoviana FÚTBOL Tras caer en Zamora, el cuadro azulgrana busca rehacerse ante el Mirandés B, un rival desconocido por el cuerpo técnico local LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 31 agosto 2019, 16:52

La Gimnástica Segoviana afronta este domingo (18:00 horas) su estreno en el Estadio Municipal de La Albuera con la primera cuenta pendiente del curso. Tras caer en Zamora en la cita inicial por 3-0, los de Manu González necesitan recuperar una marcha que les sitúa, de forma meramente anecdótica, como colista del grupo. Si medirse al 'coco' de la categoría en la primera jornada podía ser una mala noticia, también lo es recibir en la segunda a un filial recién ascendido del que apenas hay documentos o análisis. Así las cosas, el Mirandés B visita esta tarde al que el año pasado fuera el mejor local del grupo, honor compartido con el Zamora (50 puntos).

«Junto con el Burgos, quizás sea el equipo de la liga que menos conozca», reconoce el técnico de la Segoviana, Manu González. «No tenemos documentos visuales suyos, tan solo las alineaciones y cosas que puedes recabar por redes sociales o por prensa. No les he visto». Por eso, el momento no es especialmente propicio. «También en ese sentido nos viene un poquito pronto este partido porque con más jornadas por delante, sí puedes ver partidos y hablar con entrenadores. Nos pilla a contrapié, pero no es excusa porque en casa siempre jugamos a lo mismo y no en función del rival. Intentaremos fortalecer lo que estamos haciendo bien para hacer un buen partido».

González destaca jugadores interesantes, sobre todo en la delantera, como Aitor Zunzunegui, al que vio jugar el curso pasado en un partido del primer equipo. El otro punta, Lucas Silva, tiene también potencial. A ello se añade una incorporación destacable para la portería como Alberto, que ha debutado con el Córdoba en Segunda.

El técnico azulgrana podría repetir 11 por primera vez desde que dirige al equipo. Rui y Javi Marcos fueron la pareja de centrales en Zamora. Mientras, Manu, Conde, Borrego y Calleja formaron la columna ofensiva. Dani Abad o Asier completaron la apuesta del día inaugural; la opción más probable sería la de Dani Arribas, porque Iván Sales está aún renqueante con una contractura leve que le ha mantenido al margen estos días. Incluso si fuera finalmente convocado, no estaría para jugar de inicio. «El equipo está trabajando bien, se nota que todos están enchufados y quieren competir a buen ritmo. Lo más seguro es que haya algún cambio, pero tampoco me quiero pillar los dedos porque es posible que repita alineación por primera vez en dos años». Domingo no ha podido entrenar esta semana por motivos laborales pero estará a disposición del técnico.