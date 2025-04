El Tordesillas se permite soñar

Juan Díez Regidor Domingo, 6 de abril 2025, 23:00 Comenta Compartir

Se confirma. El Tordesillas ha vuelto a comprar el «bono descuento». De tiempo, se entiende, y no de un solo viaje. Ya van tres y seguidos, para quien quiera acostumbrarse. No hizo falta esperar al 92 como en la Nueva Balastera, fue antes. Un poco, tampoco se vayan a pensar… allá por el 82, cuando el soldado rojiblanco acudió al rescate, a la llamada del play-off y, por qué no, de algo más.

Atlético Tordesillas Farolo; Manja, Ivi, José, Abraham; Abel, Ferreras (Miguel, min. 65), Emi (Bonilla, min. 65); Samu (Joan, min. 85), Torres (Lázaro, min. 89) y Chatún (Dani Díez, min. 46). 2 - 1 Júpiter Joel; Carlos Luengo, Marcos Cano, Awab (Álvarez, min. 57), Espi; Adri, Canito (Óscar, min. 46), Choco (Turi, min. 67); Juan (Santi, min. 57), Kirian e Ian (Diego, min. 77). Árbitro: Íñigo Hernández (Salamanca). Amonestó a los locales Abraham, Manja y Miguel, y al visitante Santi.

Goles: 0-1 Kirian (min. 11). 1-1 Ivi (min. 34). 2-1 Torres (min. 82).

Incidencias: Las Salinas. 400 espectadores.

Los rivales rojiblancos vuelven a sufrir las consecuencias de un equipo que no ceja en su empeño. Se llegó a pensar que la flor —así se le llegó a llamar el año pasado— se había marchitado. Durante muchos meses el Torde se dejó puntos en casa en partidos que acostumbraba a ganar. Está de vuelta.

A diferencia de otras lides, aquí los dos equipos necesitaban ganar. Los últimos veinte minutos dieron paso a un toma y daca donde el Júpiter olía sangre por la izquierda y donde el Torde buscaba encarar por el único sitio viable, las bandas. Hacía rato que el filial leonés había plantado la telaraña en el medio. Prácticamente desde su gol tempranero.

Dani Díez, que entró tras el descanso, lo intentó hasta que le salió. Cuestión de acierto y fe, la de recuperar un balón en disputa (entre él y Miguel) y brindárselo al de siempre. Torres, de primeras, lo volvió a hacer. Pero no por recurrente deja de ser celebrado.

Andaba solo en ataque por la ausencia de Chatún, caído en un primer tiempo muy exigente. Si el triunfo es tan épico no solo es por el botín obtenido, sino por el rival que había enfrente. El Júpiter empezó mejor y lo plasmó a los diez minutos. Kirian, dentro del área, la puso lejos del alcance de Farolo, que acababa de salvar el primero.

Ahí el equipo se echó atrás, cedió todo el dominio a los de Marchena, que lo aceptaron con condiciones: tener el balón, pero generar ritmo. En breve respondió Chatún con un mano a mano que evitó Joel en su única gran intervención del partido. Después Abraham remató a portería, pero un defensa salvó sobre la línea, aunque buena parte del campo la vio dentro.

Chatún no llegó a empalar, Samu a puerta vacía prefirió controlar antes de mandarla arriba… empezaba a ser surrealista que no llegara el empate. Hasta que Ivi emergió entre los defensas para poner la igualada e iniciar una especie de tregua en las áreas. Solo en esas zonas, porque la tensión fue ganando decibelios en la cara de un colegiado que dijo que con él no iba la cosa.

Como si de un bálsamo se tratara, el paso por camerinos volvió a acicatar a los visitantes, que entraron con dos marchas más, lo que provocó un silencio un tanto extraño en Las Salinas. Fue cosa de un rato, lo que tardó el Torde en generar la primera, cuando Samu disparó desviado. Después, Álvarez hizo lo mismo. Se animaba el Júpiter, inconsciente de lo que ocurre cuando se enciende un encuentro en este feudo.

Si no que le pregunten a Torres o a los 400 espectadores empeñados en volverlo a vivir. En el fútbol hay rituales que no se perdonan, cada uno tiene los suyos… y el de Las Salinas es un gol postrero. Y tras él, la nada. Ni falta que hacía. Tercer triunfo consecutivo 'made in Torde' (está de vuelta). El play-off, una realidad, y el líder, a seis puntos, con un partido más por disputarse. La empresa es costosa, pero de peores se salió vistiendo la rojiblanca.

