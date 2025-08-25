El Tordesillas se clasifica para la final del Trofeo Diputación

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 23:11 Comenta Compartir

El Atlético Tordesillas logró ayer el pase a su novena final del Trofeo Diputación de Valladolid, después de superar a un correoso Mojados en las semifinales de la competición.

CD Mojados Pablo De La Fuente, Matías Ferreira (Fernando Vaquero, min. 45), Francisco José González, Álvaro Gil (Jesús Peñacoba, min. 83), Alejandro Méndez, Cristian Isla, Álvaro Colino, Adrián Fernández (Unai Carrera, min. 70), Andrés Romero (Jaime Garnacho, min. 83), Juan Leal (Mateo Rodríguez, min. 62), David Anta (Diego Valdés, min. 62). 0 - 2 Atco. Tordesillas Eder Tejedor, Diego Pérez (Jorge Sanabria, min. 65), Diego Herrador, Javier Castaño, Nicolás Romero (Carlos Alonso «Chatún»; min. 57), Miguel Hernández de la Red (Javier Escudero, min. 79), Jorge Delgado (Jesús Torres, min. 79), Miguel Velázquez (Abraham Rodríguez, min. 57), Abel Zambrana «Popi» (Daniel Díez, min. 57), Abel Conejo (Fernando Sánchez, min. 65), Jorge González «Pesca».. Árbitro: Ignacio Martín Álvarez, auxiliado en las bandas por Alejandro Robles Téllez y Alonso Zurro Sánchez-Colomer, actuando como cuarto árbitro Jesús Rubén Fernández Felipe, todos ellos pertenecientes a la Delegación de Valladolid del Comité Territorial de Árbitros de la RFCYLF. Amonestó a Matías Ferreira (min. 22) y David Anta (min. 44) por parte del Mojados, y Javier Castaño (min. 52), Miguel Hernández de la Red (min. 57) y al entrenador Álex Izquierdo (min. 66) por parte del Tordesillas.

Goles: 0-1, Diego Herrador (min. 67). 0-2, Daniel Díez (min. 90+6)

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 500 espectadores.

El partido comenzó con indicaciones de lo que sería la tónica general del mismo, con llegadas a ambas porterías, siendo la más peligrosa la vivida a los 9 minutos por el rojiblanco Jorge Delgado en un disparo desde dentro del área que se marchó alto.

Los dos equipos querían jugar rápido y por ello las llegadas a las áreas eran constantes, aunque poco a poco el ritmo del Tordesillas se iba imponiendo. Aún así, a los 20 minutos hubo un acercamiento peligroso del amarillo Alvi Gil que no encontró portería.

En el minuto 22, llegó la mejor oportunidad del partido a favor del Tordesillas, con un penalti cometido por Matías Ferreira sobre Miguel Velázquez, que él mismo se encargó de disparar, pero su ejecución a lo Panenka se encontró con la buena mano de Pablo de la Fuente, uno de los baluartes del equipo amarillo.

Tras la pausa de hidratación, el ritmo siguió siendo alto, destacando un disparo lejano de Pesca que atajó De la Fuente. El Mojados también se asomaba a la portería de Eder, como un remate de Alvi Gil tras saque de córner que se fue fuera. Con igualdad en el marcador y en el campo se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con los mismos derroteros, intensidad y llegadas a las áreas, aunque el Mojados con un poco más de presencia. En el minuto 50, un trallazo desde fuera del área de Colino se fue arriba de la portería de Eder. Minutos después, Colino centró una falta peligrosa que no encontró rematador.

El Tordesillas también tuvo su momento en el minuto 62 con un tiro peligrosísimo de Abraham Rodríguez que se fue rozando el palo.

Y cinco minutos después se abrió el marcador. Un error defensivo del Mojados, errando en el despeje, provocó que el balón quedase sin dueño hasta que apareció Diego Herrador para en boca de gol, anotar el primero de la tarde.

En el minuto 71, un tiro de Jorge Sanabria para el Tordesillas fue repelido por Pablo de la Fuente en otra gran actuación del portero amarillo. A partir de aquí, el Mojados acecharía el empate. Diego Valdés remató al poste en otro intento fallido por conseguirlo. Y minutos después, un centro chut de Alvi Gil se paseó por la línea de gol sin encontrar rematador.

Los últimos minutos el Mojados los jugó con 10 futbolistas por la inoportuna lesión de Diego Valdés.

Tuvo la sentencia el Tordesillas en un uno contra uno de Unai Carrera con Pablo de la Fuente, pero su disparo se fue fuera por muy poco.

La búsqueda del empate del Mojados provocaba las contras peligrosas del Tordesillas, como la protagonizada por Javier Escudero, que con una galopada en solitario desde el centro del campo, que no finalizó su carrera al ser superado por velocidad.

La última ocasión la tuvo Daniel Díez, que con una jugada personal dentro del área batió a Pablo de la Fuente anotando el 0-2 y provocando inmediatamente la finalización del partido, con el delirio rojiblanco.

El Tordesillas se clasifica para su novena final consecutiva, y está en disposición de volver a repetir título.

Será hoy, y desde las 19:00 horas, cuando se complete el cuadro de la final de esta edición con la disputa de la segunda semifinal entre el CD Laguna y el Real Valladolid Promesas.

