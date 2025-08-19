El Tordesillas arrasa a un Betis que solo aguantó un tiempo

El Norte Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 22:31 Comenta Compartir

Los primeros compases del partido fueron del Tordesillas, que acechaba continuamente la portería bética, destacando un tiro de Jorge Delgado con bastante peligro a los diez minutos de partido. El control del Tordesillas era total, aunque el Betis intentaba hacerle daño sin excesivo éxito. En el minuto 20, penalti cometido por el bético Mario González a Diego Herrador, que transformó Chatún inapelablemente abriendo el marcador.

Tras el gol la intensidad del partido bajó, llegando incluso algún acercamiento con peligro del Betis. Pero ninguno de los dos equipos mereció batir la portería contraria hasta la llegada de la primera pausa de hidratación.

Atlético Tordesillas Eder Tejedor Benito (Rubén Marcos González, min. 71), Diego Miguel Pérez Velasco (Alejandro San Nicolás Hervada, min. 70), Diego Herrador Carrasco (Sergio Ramírez Bastida, min. 71), Nicolás Romero (Sergio Revuelta Herrero, min. 70), Miguel Hernández de la Red, Jorge Delgado Zamora (Abel Messias Zambrana Lima «Popi», min. 61), Carlos Alonso Villacorta «Chatún» (Miguel Velázquez Sancho, min. 61), Jorge Sanabria Belloso, Jorge González Moral «Pesca», Javier Escudero Gerbolés, Fernando Sánchez Alonso (Abel Antonio Conejo Olaya, min. 61). 5 - 0 Betis CF David Ortega Rubio (David Jiménez Muñoz, min. 45), Alejandro Muñoz Reyes (Jonatan Villacé Santamaría, min. 68), Alejandro Pérez Santiago (Yuberth Quintero Bohórquez, min. 68), Víctor Ortega Guerra, Pablo Gil Dubla, Brian Balbuena Beltre, Alejandro Medina García (Sergio García de Castro, min. 68), Mario Díez Acebes, Iker Sánchez Esteban (Iván Fernández Fuentes, min. 68), Mario González Rincón (Samuel Álvarez Cuadrado, min. 68), Daniel Simón San Miguel (Diego Herrera Zurrón, min. 68). Goles: 1-0, Chatún (p.) (min. 21). 2-0, Jorge Delgado (min. 46), 3-0, Miguel Hernández de la Red (min. 49), 4-0, Chatún (p.) (min. 61), 5-0, Javier Escudero (min. 63)

Árbitro: Fernando González Merino, auxiliado en las bandas por Enrique Benito Ruiz y Juan Burgos Pastor, actuando como cuarto árbitro David Villalba Moreno, todos ellos pertenecientes a la Delegación de Valladolid del Comité Territorial de Árbitros de la RFCYLF. Amonestó a Víctor Ortega (min. 57).

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 350 espectadores.Efectuó el saque de honor Antonio Álvarez Lucas, responsable de la empresa Autocares Álvarez, en agradecimiento tras su jubilación a más de treinta años de servicio, trasladando a los distintos equipos participantes en el Trofeo Diputación

El ritmo del partido siguió siendo plano, hasta que en el minuto 39 Jorge Delgado volvió a intentar suerte para el Tordesillas con un disparo que se fue fuera por poco.

Ampliar Antonio Álvarez Lucas hizo el saque de honor.

En los minutos finales de la primera parte llegaron los mejores momentos del Betis. En el minuto 41 llegó la más clara de la primera parte, con un disparo del mejor bético de la primera parte, Alejandro Medina, cerca de la portería que llegó a las manos de Eder Tejedor. Y al minuto siguiente con otro disparo de Iker Sánchez que siguió la misma suerte.

Con 1-0 en el marcador y un Betis que acabó siendo más combativo se llegó al descanso.

El segundo tiempo comenzó con un gol de Jorge Delgado que dobló la renta al minuto de la reanudación. Y dos minutos después el verdiblanco Iker Sánchez tuvo la oportunidad para recortar distancias, pero su disparo salió fuera.

Pero el premio a un competitivo Betis, lejos de llegar, provocó que lo que llegase fuese el 3-0 obra de Miguel Hernández de la Red, con un derechazo desde dentro del área. En el minuto 60 un penalti cometido sobre Miguel Hernández de la Red, provocó que Chatún anotase su segundo tanto de la tarde, y segundo de penalti.

La lata se abrió definitivamente y dos minutos después Javier Escudero Gerbolés anotó el quinto con un disparo desde cerca.

Con el partido sentenciado el ritmo volvió a bajar y ya no se produjeron acciones reseñables hasta el final del partido, aunque el Betis se acercó a conseguir un gol que quizás mereció, y el At. Tordesillas caminaba hacia su novena semifinal consecutiva.

Por tanto, ya queda configurada la primera semifinal, que se disputará el próximo lunes 25 de agosto entre el C.D. Mojados y At. Tordesillas.

Este miércoles a las 19:00 h. en el Estadio Municipal José María Mellado, de Valdestillas, tercer partido de cuartos de final entre el Real Valladolid Promesas y el C.D. La Cistérniga.