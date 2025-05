El Tordesillas más agónico ya está en la final

Juan Díez Regidor Domingo, 25 de mayo 2025, 21:54 Comenta Compartir

Hasta el final. No cabe otra religión en este Atlético Tordesillas que no entiende el fútbol sin dejarse hasta la ultima gota. Literal. Los rojiblancos no es que estén justos, es que viven en la reserva, pero hace falta Dios y ayuda para tumbarlos. Habra que seguir esperando, al menos otra ronda.

No quedaba nadie de pie después de 120 minutos que parecieron el doble, el triple... una temporada entera incluso. Con calor, que ya se dejó de notar en un final de alargue agónico, sin sentir las piernas ni muchas otras cosas. Los visitantes no habían probado a Farolo, pero en el 118 le obligaron a sacar lo mejor de sí. Sabe hacerlo en las mejores citas. Esta lo era. Y de sus guantes, a la final.

Atlético Tordesillas Farolo; Manja (Ivi, min. 91), Mongil, Joan, Villa (Abel, min. 59); Fer, Ferreras (Bonilla, min. 110), Miguel (Torres, min. 66); Samu, Abraham y Chatún (Dani Díez, min. 76). 0 - 0 Mirandés B Ale Gorrín; Hodei, Isaac, Maiso, Ángel; Asier, Zárate (Goiko, min. 93), Arriola (Santa, min. 76); Yidne (Gabri, min. 76), Aritz y Markel. Árbitro: Alonso Infante (Palencia). Amonestó a los locales Bonilla e Ivi y al visitante Isaac..

Goles: No hubo.

Incidencias: Las Salinas. 700 espectadores.

Costó adivinar de entrada quién quería ir a por el partido. Si es por la primera parte, ninguno. Si es por la segunda, el Tordesillas, y eso que es al que le valía el empate. Había un motivo, lo físico. Los rojiblancos iban a entrar mucho más justos a una prórroga que acabó llegando y evidenció que está en cuadro. El Mirandés B lo supo y no tuvo prisa en ningún momento, solo en el tiempo extra.

Antes del descanso solo lo intentó Abraham, convertido en extremo por obligación del guion. Le quedó el balón muerto en el borde del área y la ajustó, pero el guardameta visitante dibujó una palomita espléndida.

Nada más destacable de un primer acto difícil de digerir y que dejó la incertidumbre de quién arriesgaría después. La respuesta es nadie. Otra cosa es quién mereció marcar y ese fue el Tordesillas. De nuevo fue Abraham el que decidió probar desde lejos, antes de que Chatún perdonara incomprensiblemente el gol o, al menos, el tiro a puerta. Se hizo pequeño en un centro medido a la cabeza que mandó fuera.

El mejor tramo rojiblanco concluyó con otro disparo lejano, en este caso de Abel, que dejó una estirada espectacular de Ale Gorrín, el héroe mirandesista. Con los boletos a puerta errados, empezó el bajón de piernas. El Mirandés B reservó sus cambios para el alargue, pero el Tordesillas no podía esperar tanto. Dio entrada a Abel y Torres, que regresaban de lesión, pero otros muchos tenían la gasolina justa para aguantar de pie.

En cuanto el choque entró en fase de no retorno ya nadie quiso arriesgar lo más mínimo. La prórroga estaba cantada, salvo milagro, que no hubo, por mucho que Las Salinas sea la capital de lo inesperado.

Pasó a ser el templo de la resistencia. Los de Trejo fueron al ataque, ahora sí que no le quedaba otra que hacerlo. Media hora por delante para buscar el gol. A los dos minutos ya habían generado dos, una de ellas la salvó Joan, el mejor del choque junto a un Abraham que no tiene pulmones, tiene tanques de oxígeno. Hasta que apareció Farolo para rematar la faena. A Burgos, con 0% de físico y 100% de fe.

