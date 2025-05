Las Salinas y el Tordesillas, ante su cita más multitudinaria

Juan Diez Regidor Sábado, 3 de mayo 2025, 10:00 Comenta Compartir

El Tordesillas afronta su penúltimo escalón hacia el ascenso que promete un lleno inédito tras su mediático llamamiento a aficionados propios y socios blanquivioletas

Son tantas las finales que lleva el Atlético Tordesillas que hablar de una más suena hasta vulgar. No da tiempo ni a saborearlas ni a sufrirlas; más lo segundo que lo primero en un equipo que no entiende el fútbol sin taquicardias de por medio. Cuando el aficionado rojiblanco aún se recupera del descuento infartado de Briviesca, ya tiene delante el siguiente reto: el Villaralbo, como penúltimo plato de un menú hacia las cinco estrellas. Tan cerca, tan lejos… pero muy acompañado.

Su llamamiento a llenar Las Salinas comenzó a la vez que la semana. Ni el histórico apagón censuró la curiosa, y polémica, iniciativa del conjunto rojiblanco en la que mandó una carta no a sus aficionados, sino a los de la capital pucelana. En concreto, a los del Real Valladolid, como tantas cartas que han recibido en este final de temporada por parte de su club. En este caso, con tono irónico (incluso burlesco) en el que los animaba a ir a Las Salinas para ver a un equipo que, en este caso sí, dicen, compite al máximo sin reñir entre compañeros.

Ya no solo los anima sino, directamente, los invita. Todo aquel socio del Real Valladolid que presente su abono entrará en el templo rojiblanco sin coste alguno. Esto hace presagiar que la entrada será importante, incluso histórica. Hace un año Las Salinas congregó a dos mil fieles en el partido ante el Salamanca, en fase regular. Habrá que ver si se supera, aunque los protagonistas seguirán estando en el verde.

El Tordesillas llega al duelo tras ocho victorias consecutivas, consciente de que para ascender directo necesitará diez. Las cuentas son así de sencillas: ganar los dos partidos que le quedan para cantar el alirón. Copa del Rey aparte (objetivo ya conseguido), ascender a 2ª RFEF es una obsesión y caer en el 'play-off', por muy meritorio que sea, ya no se contempla.

Tal ascenso podría celebrarse en casa si se confía en que el Palencia, a la misma hora, le birle al menos dos puntos al Astorga. Es mucho confiar en un equipo por el que han pasado cuatro técnicos esta temporada. El rival rojiblanco será el Villaralbo. No se juega nada, pero tampoco se lo jugaba cuando hace dos días le endosaba cuatro a quien se jugaba todo, el Briviesca.

De tierras zamoranas vienen dos viejos conocidos. «Estoy deseando vivir el ambiente. Ojalá consigan el ascenso y así quitarnos la espinita de la final ante el Utrera», declara Diego Benito, delantero rojiblanco esa temporada, con un papel importante en dicho play-off. Aunque, advierte, no se lo pondrán fácil. También regresa Luismi de la Viuda, que militó dos campañas en el club: «Siempre es ilusionante volver a un campo donde me sentí muy querido. Siempre les desearé lo mejor».

Será día también de despedidas. Jorge Villa colgará las botas después de nueve temporadas en Las Salinas. «No habría mejor manera de irme que con el ansiado ascenso. Sería el final soñado por cualquier jugador que ama el club», confiesa el veterano jugador, que agradece el apoyo de «la familia y la afición» y deja claro que no habrá otro destino. «Desde hace mucho que sé que el Tordesillas es mi último equipo, pero no podré evitar seguir yendo a Las Salinas, mi casa».

No puede haber más ingredientes para una batalla en la que, si las predicciones aciertan, también llegará la lluvia. El objetivo es ganar para llegar con vida a la última fecha del campeonato, en Santa Marta, tierra aún no conquistada, no al menos en los últimos siete años. Pero primero toca cruzar este puente… con fuerzas ya justas, pero con más aliento que nunca.