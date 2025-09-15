El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado del césped en una de las porterías de La Laguna. El Norte
Fútbol / Regional Aficionados

El CD Laguna arranca la temporada… sin campo

El pésimo estado del terreno de juego le obliga a jugar en el anexo al menos durante, al menos, el primer mes de competición

Juan Diez Regidor

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:35

Era sabido que el regreso del CD Laguna a Regional no iba a ser plato de buen gusto. No solo por el descenso, pese a ser algo asumido desde casi el inicio de la temporada pasada. Si hace un año el inicio de curso fue movidito por el cambio de categoría a unos días de comenzar la competición, este año el problema viene de raíz. La del césped, concretamente.

El conjunto rojinegro empieza la temporada como local, pero no podrá disputar el primer partido en su campo, La Laguna. El motivo, el pésimo estado del terreno de juego, que ni siquiera le permite entrenar en las instalaciones. El debut se celebrará en el anexo artificial. Así lo anuncia en su comunicado que, a su vez, carga contra una situación que desde el club califican de insostenible.

Explica que el 15 de mayo cambió la titulación de la gestión del campo, en manos ahora de «frentes político-deportivos ajenos al CD Laguna» y, cuatro meses después, el césped, a la vista está, se muestra impracticable. Por ello, el club carga contra el ayuntamiento por, entre otras cosas, «hacer caso omiso» de las indicaciones para su correcto mantenimiento.

Es por ello por lo que aclaran que el terreno de juego no podrá emplearse, al menos, «hasta mediados de octubre» o, lo que es lo mismo, el Laguna no podrá disputar ahí sus tres primeros encuentros como local (frente a Zamora B, Benavente y El Helmántico). Tampoco entrenar. Intentó iniciar la pretemporada en su estadio, hasta celebró un amistoso frente al Mojados, pero se dio cuenta de que... hasta ahí. El resto de sesiones y de encuentros de preparación se celebraron en el campo artificial.

Pese a las desavenencias, el Laguna reitera su «compromiso para trabajar junto al Ayuntamiento» para que la situación se resuelva de una vez por todas. No obstante, tres días después de emitir tal comunicado el club sigue sin recibir respuesta desde el Consistorio. Situación más que incómoda a las puertas de una temporada clave, ya que, tras el tropiezo en forma de descenso, la imagen del club no puede verse deteriorada por aspectos extradeportivos.

