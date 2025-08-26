El Promesas no da opción al Laguna y se mete en la final del Trofeo Diputación

El Norte Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 22:32 Comenta Compartir

El Valladolid Promesas se metió en la final del Trofeo Diputación, en un partido completo por su parte en el que no dio apenas opción al Laguna. El filial arrancó dominando a su rival, disfrutando de la primera ocasión clara a los diez minutos de juego, en un remate en boca de gol de César Porras que repelió un defensa bajo palos. Minutos después un tiro libre de Said se fue alto.

El Laguna achicaba las continuas llegadas blanquivioletas, y todo hacía presagiar que el primer gol estaría al llegar. Pero lo que sucedió hasta la primera pausa de hidratación fue un bajón en el ritmo del partido impuesto por el Promesas, que el Laguna tampoco supo aprovechar para llegar al área contraria. Y tras la pausa de hidratación, llegó el 1-0, centro desde la banda derecha de César, que cabeceó Tomy sin problemas al fondo de la red. La mala noticia para Tomy fue su lesión minutos después, por la que tuvo que ser sustituido.

Real Valladolid Promesas Álvaro De Pablo (Daniel Tejero, min. 45), Miguel Flores (Nouhoun Sylla, min. 61), Ismael Díaz, Alejandro Galdeano, Iago Parente, Juan Carlos Murcia (Sergio Neira, min. 61), Iker Ivorra, Said De Moraes (Hugo Calvo, min. 61), Adrián Pascual (Prince Roonet, min. 71), Tomy Fernández (Javier Olandia, min. 43), César Porras (Dennis Galante, min. 71). 4 - 0 CD Laguna Lisardo González (Sergio García, min. 71), Jaime Crespo, Sergio Alonso (Raúl Reinoso, min. 64), Daniel Ausocúa, Mario Arranz, Alejandro Cadenas (Francisco Alonso, min. 64), Sergio Durán (Pablo Crespo, min. 55), David Santos (Nikolay Anatoliev, min. 55), Jesús Pardo, Lucas de Nicolás (Marcos Carretero, min. 71), Víctor Rodríguez (Pablo Rodríguez, min. 55). Árbitro: Gonzalo López García, auxiliado en las bandas por Jaime Bes Tomás y Antonio María Rodríguez Pastor, actuando como cuarto árbitro Rubén San José Ceinos. Amonestó a Ismael Díaz (min. 83) por el Promesas, y Jaime Crespo (min. 50) y Sergio Alonso (min. 66) del Laguna.

Goles: : 1-0. Tomy (min. 36). 2-0, Olandia (min. 51). 3-0, Dennis (min. 80). 40, Sergio Neira (min. 89)

Incidencias: Campo Municipal José María Mellado (Valdestillas). 300 espectadores.Sergio Neira anotó el gol 800 en la historia del Trofeo Diputación.

El Laguna tuvo una clara ocasión antes del descanso, pero fue desaprovechada tras un rechace del portero Álvaro de Pablo. Ya en el descuento, el blanquivioleta Murcia intentó anotar cerca de Lisardo, pero el portero lagunero lo evitó con una buena parada.

Con un partido que fue de más a menos, el Promesas llegaba al descanso con ventaja para estar en la final del próximo jueves. La segunda parte comenzó con dominio del Laguna. Sergio Alonso casi abre el marcador con un tiro lejano que se envenenó pero que no pudo batir a Daniel Tejero.

Pero la réplica del Promesas llegó con un gol de Olandia que empujó a la red una falta que botó Said. Con la doble ventaja del Promesas el ritmo de juego bajó, y a ambos equipos les costaba llegar a las áreas contrarias.

El lagunero Pablo Rodríguez rompió la monotonía después de la segunda pausa de hidratación con un peligroso tiro lejano que Tejero envió a córner. El tercer gol vino tras un córner botado por Hugo Calvo que Dennis cabeceó sin oposición. Minutos después, Pablo Rodríguez, muy activo en la ejecución del Laguna, lo volvió a intentar con otro disparo que salió fuera.

Ya en los últimos minutos, llegó el cuarto de la tarde. Centro desde la banda derecha de Prince Roonet que cabeceó Sergio Neira para anotar el gol 800 en la historia del Trofeo Diputación.

Por tanto queda configurada la final masculina de esta edición, que enfrentará el próximo jueves a las 19:00 h. a At. Tordesillas y Real Valladolid Promesas, en lo que será la novena final entre ambos equipos, auténticos dominadores del Trofeo Diputación en la última década.

Este miércoles 27 se disputa la final del Trofeo Femenino, entre C.D. Parquesol y Real Valladolid, también a las 19:00 h. en el Campo Municipal José María Mellado, de Valdestillas.