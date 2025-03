Un empate de a pocos para el Laguna ante la Arandina

Cuesta creer que un empate ante la Arandina signifique un mal resultado. Suena hasta mal decirlo. Porque en cualquier circunstancia, que el Laguna sume ante ... el equipo más poderoso (al menos por plantilla) de la liga es como para celebrar. En cualquiera menos en esta, donde no sumar de tres significa un paso más hacia la confirmación del descenso.

Desgraciadamente para el Laguna los partidos ya no se escriben en lenguaje futbolístico, sino racional. Porque no puede vivir de ninguna renta anterior y, después de encajar el empate, a falta de 7 minutos, no le quedó otra que volcarse a por el segundo prácticamente sin físico. Bastante resistió, demasiado largo se le hizo la función porque encontró el gol más pronto que otras veces; antes de lo que marcaba el guion.

El conjunto de Mariano Gutiérrez intentó una vez más hacer el partido largo, jugar con la desesperación de un rival que ya llegaba de por sí desesperado, por sus resultados y por lo externo (semanas sin ver un euro). Por lo que el tercer clasificado se plantó en La Laguna con las ganas justas de deslumbrar, con la intención de ganar, sí, pero también la de realizar el esfuerzo mínimo posible. Su ímpetu inicial se fue apagando.

Entre otras cosas porque no hacía más que incurrir en fuera de juego constantemente, mérito de un Laguna bien plantado. Hace tiempo que los rojinegros no ofrecen dudas atrás. Han engrasado la maquinaria. El problema está arriba. No en el quién, sino en el qué. Calidad hay mucha, acierto hay menos. Quitemos de la ecuación a Cristian, que encontró las telarañas antes del descanso.

Laguna Lisardo; Toti, Mario, Anda, Guti; Lucas (Chuchin, min. 62), Auso, Ángel (Jhony, min. 79), Cristian; Monte y Hugo Guzón. 1 - 1 Arandina Izan; Adrián (Alexander, min. 55), John (Cecric, min. 77), Álvaro, Diego (Iván, min. 59); Tijan, Omar (Fer, min. 67), Amis; Santi, Jorge y Pablo. Goles 1-0 Cristian (min. 41). 1-1 Amis, de penalti (min. 83).

Árbitro Pablo Gómez (Salamanca). Amonestó a los locales Toti, Ángel, Lisardo y Auso, y a los visitantes Sergio y Fer.

Otros datos La Laguna. 350 espectadores.

La pegó con fuerza y batió a Izan. Un botín muy grande, con ganas de mantenerlo. La Arandina regreso de vestuarios fuerte, sin inquietar para nada a Lisardo. Los porteros eran cosa de inventario, y el Laguna intentó que el segundo tiempo pasara desapercibido.

Lo lograba y cada minuto más era un pequeño triunfo personal. El rival vio la posibilidad de hacer daño después de que Toti recibiera amarilla, aunque se mantuvo firme el resto de partido. Más bien lo que le dejó un colegiado empeñado en que la Arandina cogiera aire desde que empezó el segundo acto. Con cada faltita, con cada encontronazo, mientras los locales iban cayendo en la desesperación. Siempre es más cómodo cortar la leña del árbol caído. Hasta la jugada clave.

Volaba el balón hacia el borde del área del Laguna y Mario recibió una falta clamorosa cuando se disponía a controlar. Con él ya KO, la Arandina pudo encarar, poner el balón y generar la salida de Lisardo, que cometió penalti sobre Jorge. Lo pitó, sin duda. Y Amis engañó al guardameta, que se venció al lado contrario.

La afición ya andaba caliente, y banquillo y jugadores se sumaron a la causa, para terminar de encender un final de partido al que le sobraba adrenalina y demandaba lucidez. Y, sobre todo, piernas. Monte seguía siendo el faro en ataque, pero no podía más y tampoco se dejaba ayudar, pues quería hacer en solitario lo que es capaz de hacer al 100%, pero no al 60%.

Así que un punto para cada uno y más lágrimas que sonrisas para dos equipos lejos de sus objetivos. No está todo perdido, pues ahora llega el torumalet de contrincantes directos, aunque un punto de nueve a estas alturas de curso se antoja escaso. Y doloroso... aunque el rival sea el que es.