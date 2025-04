Derbi en Las Salinas, un cónclave por el ascenso

Juan Diez Regidor Viernes, 25 de abril 2025, 12:44 Comenta Compartir

Nunca antes se había vivido un derbi tan trascendental en Las Salinas. Y tal deducción se escribe sin ni siquiera haberse disputado. El templo rojiblanco vivirá el primero de los dos partidos que acoge, y que dirimirá si su equipo está o no capacitado para ascender directo (el resto de justicia se impartirá en Briviesca y Santa Marta). El calendario no ha deparado el mejor compañero de viaje para jugarse tal cosa.

Le espera el Mojados, su vecino más próximo (en la clasificación). Al que ganó con pocas dificultades en la ida. Eso sí, en un contexto de menos urgencias. Si los rojiblancos buscan no perder el tren, los de Diego Macón quieren dar carpetazo definitivo a la salvación. Lo lograrán si ganan. Si no, tendrán que esperar a que el Ciudad Rodrigo no haga lo propio al día siguiente.

Y muchas, muchas cuentas pendientes. «La igualdad que ofrecen todos los equipos de la liga hace que los partidos se vayan a resolver por detalles», asegura Marchena, que jugará en casa, un campo que a los rivales genera expectación, también al técnico amarillo. «Es un ambiente especial que hace que los jugadores salgan con ganas. Sería un buen broche de oro cerrar allí la permanencia», desea Macón, al igual que confiesa que lograrlo este sábado será complejo.

Nadie ha ganado allí aún. Claro que tampoco había vencido nadie al Astorga en tantas jornadas… hasta que llegó el Mojados. «Han competido bien todo el año, sobre todo contra los de arriba, y si no estamos al 100% será difícil ganar», teme el técnico local, que no siente vértigo por el hecho de que su equipo, ahora, dependa de sí mismo: «La ambición de los chicos es máxima. Nadie de fuera apostaba ni un duro por vernos a falta de cuatro jornadas en esta situación, pero con mucho trabajo hemos llegado aquí».

De la misma forma, pocos contaban con un Mojados tan «tranquilo» en la tabla a estas alturas. Aun así y, pese a medirse a un rival de Valladolid que puede subir, Macón deja claro que su equipo va a hacer su trabajo. «Claro que prefiero, como simpatizante, que ascienda el Tordesillas, pero por sus méritos de toda la temporada. Pase lo que pase, no será por el Mojados; la liga es muy larga», explica.

La lista de bajas en el cuadro local es extensa. A las físicas de Ferreras, José y Rafa, hay que sumar las de Torres y Bonilla, que cumplen ciclo. Por su parte, el Mojados no podrá contar ni con Diego Alonso, ni con José Luis ni con Jony. Pablo, el guardameta, sigue en duda. Y para cuando las fuerzas flaqueen, la afición. «Será un factor diferencial, sobre todo estando tan cerca del objetivo», espera Marchena, partida a la que se suma el entrenador visitante: «Han demostrado su fidelidad en todos los campos. Animo a todo Mojados a que vayan porque vamos a poner todo de nuestra parte».

Cónclave en Las Salinas, que para eso es época papal. Aunque en este caso con centenares de fieles que ayudarán a dictar sentencia. Se espera un lleno y el tiempo acompañará. A la misma hora el Astorga, rival directo del Tordesillas por el ascenso, jugará ante el Santa Marta. Nueva batalla en la distancia, con el Mojados como invitado, que buscará convertirse en el único equipo de la liga capaz de ganar a los dos primeros clasificados.

