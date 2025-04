El Atlético Tordesillas prende el ascenso

Juan Diez Regidor Laguna de Duero Sábado, 12 de abril 2025, 20:08 | Actualizado 20:17h. Comenta Compartir

Vivir y morir. Ambas son correctas, para felicidad de unos y desgracia de otros. Porque mientras el futbol siga escribiéndose en resultados siempre habrá quien disfrute y quien quede en la lona, por mucho que ninguno merezca lo segundo, como el caso de esta tarde. Fue el Tordesillas quien encontró lo primero, más con corazón que con fútbol. Como si importara a estas alturas. Escogió seguir viviendo y se coloca más cerca que nunca del líder, que no hizo lo debido.

Pero para toda cara tiene que haber una cruz. Honesta y meritoria, pero cruz al fin y al cabo. El Laguna firmó su capitulación en 3ª RFEF. Algún día tenía que llegar, aunque aún no sea matemático, pero es real. Sin embargo, había dudas del cuándo, pero sobre todo del cómo, y nadie puede negar que los rojinegros han muerto de pie después de jornadas claramente hacia arriba. Pero no fue suficiente, era difícil que, con la base inicial de ese verano tan extraño, lo fuera.

Laguna Javi; Toti, Mario Aguilar, Abda (Reinoso, min. 86), Iker; Moli (Lucas, min. 77), Cristian (Darío, min. 86), Auso; Hugo Guzón (Chuchin, min. 66), Ángel y Monte (Jhony, min. 86). 0 - 2 Atlético Tordesillas Farolo; Ivi, José, Abraham (Bonilla, min. 55), Villa (Popi, min. 57); Abel, Fer; Dani (Emi, min. 46), Samu (Miguel, min. 85), Torres; y Chatún (Joan, min. 55). Árbitro: Gutiérrez Garrote (Valladolid). Expulsó a Lisardo (suplente del Laguna) y amonestó a los locales Abda, Reinoso, Toti y Jhony, y a los visitantes Farolo, Bonilla, Ivi y Fer.

Goles: 0-1 Chatún (min. 68). 0-2 Miguel (min. 94).

Incidencias: La Laguna. 650 espectadores (450 del Tordesillas).

Llevó hasta la extenuación al equipo más en forma de la liga. El Laguna firmó una primera mitad muy digna, donde los rojiblancos sufrieron horrores para encontrar un hueco.

Fue difícil estrenar las porterías por mérito de los dos, que jugaron a lo que saben y además, de buenas maneras. Los locales, conscientes de las diferencias, estaban cómodos esperando, y el Tordesillas circulaba muy rápido, de banda a banda, pero le faltaba el último pase para encontrar un gol que mereció Dani. Y varias veces estuvo cerca. Nada más empezar con un disparo a las manos de Javi y después con dos intentos más que no fueron entre palos.

Ampliar La afición del Tordesillas. Mar García

Pensar en ir más allá del medio campo rozaba el milagro para los locales. Ángel intentaba ser milimétrico, pero confiar en el fallo visitante atrás era pedir demasiado, por mucho que Hugo y Monte arrancaran la moto. Ni visitaron a Farolo, que vivió un partido plácido hasta el descuento.

Aún así, los de Marchena no se podían conformar, menos aún con las noticias que llegaban del municipio de al lado. El Astorga perdía ante el Mojados y el gol, en la grada, retumbó en los jugadores que apretaron más si cabe. Olía a victoria y Chatún tradujo el empuje en diana. De cabeza, como mandan los cánones. Demasiado pronto para ser el Torde, pero no estaba el derbi como para elegir...

Los de Mariano Gutiérrez no se vinieron abajo y eso dice mucho. Otra cosa era merodear el área. Solo había amenazado Monte, con empate aún, y del susto se resbaló antes de disparar. Con 0-1 era más el nerviosismo que el peligro real de un Laguna lleno de fe y escaso de fuerza, por mucho que los suplentes quisieran mejorar las prestaciones. Y los decibelios subían en la grada y en el césped, el partido solo podía terminar en bronca (Lisardo, suplente, ya estaba en la calle) con la incógnita del resultado.

Pasados dos de añadido, el Laguna dispuso de una falta directa para empatar. La barrera la envió a córner, con el guardameta del Laguna sumado al ataque a la desesperada. Sacó Iker, muy cerrado... y se iba cerrando más... hasta que Farolo la despejó casi de dentro, entre protestas de los locales bañadas en rabia. La muerte nunca es dulce, siempre es amarga. 20 segundos después la pelota, ahora sí, entraba en la portería. En la contraria, desguarnecida de forma justificada.

Porque no hay mayor muestra de morir matando (y el Laguna seguirá matando); porque no hay mejor forma de agarrarse a la vida que en un derbi; porque no hay mejor ayuda que la amiga (del vecino amarillo, en este caso). El Astorga sabe que no es buen negocio tener a los rojiblancos de perseguidores. Y en el retrovisor, la mancha atlética cada vez es más grande. A tres puntos, con un partido menos. Y la vida en todos ellos.