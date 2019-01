Prohibido relajarse Rubén Yubero, durante el partido frente al Briviesca. / Antonio de Torre El técnico Manu González y el jugador Rubén Yubero analizan el partido del domingo en La Albuera frente a la Cebrereña FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 24 enero 2019, 21:58

Con muchas ganas de volver a jugar en el municipal de La Albuera, de intentar ganar, sobre todo tras el pinchazo frente a La Bañeza (empate a un gol), partido en el que el técnico Manu González, ya dijo tras el choque, sigue creyendo que su equipo mereció bastante más. «Al final -dijo- lo que quedan son las sensaciones y son bastante buenas y de ahí que intentaremos sumar los tres puntos frente a un rival, la Cebrereña, que viene en una situación delicada, complicada, con esos malos resultados, a pesar de su buen juego, por lo menos en los partidos que yo he visto, sin ir más lejos en el último partido frente al Tordesillas, en el que mereció mucho más, y con esa baja de Terleira que quizás le está penalizando en esa faceta ofensiva», añadió.

Sobre el papel, y tomando como referencia la situación de uno y otro equipo, puede parecer un compromiso sencillo. «Al final, siempre que viene un equipo que está por debajo en la tabla da pie a esa opinión de equipo sencillo, pero en este grupo VIII de la Tercera División no hay ningún equipo fácil; el que se relaje un poquito se lleva un susto. No podemos caer en esa tentación de relajarnos ante un rival que está en una posición peor que la nuestra. Tenemos que salir a ganar desde el primer minuto a cualquier rival desde el máximo respeto, humildad, como siempre digo».

¿Es un buen momento para enfrentarse a la Cebrereña? «Sí y no. Puede serlo porque sus resultados no son buenos, pero nunca se sabe. Cuando uno se ve abajo en la clasificación y ve que los equipos se acercan a ti es cuando aprietas los dientes y más te esfuerzas. Creo que la Cebrereña está en ese momento. Frente al Tordesillas tuvo muy mala suerte. Es un equipo que puede dar la sorpresa en La Albuera y tiene jugadores de calidad y te pueden dar un susto. No sé si será un buen o mal momento. Lo que sí sé es que mi equipo, que es que me preocupa, sí que está en un buen momento, con jugadores que están convencidos de lo que hacen».

Para el partido frente a la Cebrereña hay varias bajas. Está la conocida de Agus Alonso, que ayer ya cuenta con el alta médica y a partir de la próxima semana se incorporará a la dinámica de grupo en todas las tareas, y luego las de Dani Arribas e Ivi, que siguen lesionados. Y esta semana, el equipo ha sufrido el contratiempo de Asier Arranz, que se ha resentido de su rodilla y a falta de unas pruebas que le harán el lunes no se sabe cuánto tiempo estará de baja.

Manu González estuvo acompañado en esta ocasión por Rubén Yubero. El jugador gimnástico reiteró esas ganas que tienen de jugar de nuevo en La Albuera. «Sabemos que, aunque logramos la victoria, no empezamos el año de la mejor manera posible. Las sensaciones no fueron del todo convincentes, así que ya estamos deseando volver a hacer un buen partido ante nuestra afición y sumar los tres puntos. Somos los primeros que nos exigimos siempre el máximo, jugar de la mejor manera posible y vamos a poner todo de nuestra parte para seguir jugando bien y dar un buen espectáculo a nuestros aficionados».

Respecto al partido del domingo frente a la Cebrereña, Rubén Yubero también coincidió en su análisis con el de su entrenador. «Sabemos que la Cebrereña es un equipo que nos puede poner las cosas muy complicadas, ya lo conocemos. Seguro que van a pelear cada balón, cada jugada; no va a ser nada sencillo». Y se acordó también de David Terleira. «Por desgracia en este caso no puede venir un jugador, un compañero nuestro, y es una pena el motivo por el que no puede estar aquí», dijo.