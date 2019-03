Preocupados y cabreados Dani Lázaro, en un anterior partido del CD La Granja. / Antonio de Torre El CD La Granja, que sigue en puestos de descenso, ha expresado su malestar por el arbitraje de la anterior jornada frente al Briviesca FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 27 marzo 2019, 19:06

Preocupación, intranquilidad, cierta sensación de angustia, sudores fríos... Es lo que genera el mirar la clasificación del CD La Granja en el grupo VIII de la Tercera División, en puesto de descenso directo con 19 puntos. Los números son malos. Solo es peor el Sporting Uxama (13 puntos), mientras que sus rivales van poco a poco asomando la cabeza (Cebrereña, 20 puntos; Briviesca 21, Bupolsa 25...). Lo bueno, que todavía queda margen de maniobra, con ocho jornadas por delante, que de momento no hay arrastres de la Segunda B, pero ya no se puede andar con contemplaciones. Ganó al Cristo Atlético y fue como un soplo de aire fresco, pero cayó frente al Briviesca y se dio otra vez de bruces con la cruda realidad de la Tercera División.

Y todo ello se mezcla con cierto enfado, disgusto, con un cierto punto de indignación, de malestar... ya no solo por la espera (larga) del recurso presentado por el conjunto granjeño sobre los diez partidos de sanción de su técnico Diego Yepes (ya va a cumplir cuatro). De momento sigue sin haber novedades y eso genera cierta dosis de incertidumbre a una situación ya de por sí harto complicada.

El otro foco está puesto en el arbitraje del partido frente al Briviesca, con la expulsión del portero Lorenzo y el posterior penalti, la expulsión de Kike y también la del preparador físico. «El partido estuvo condicionado sobre todo por esa decisión arbitral. Todo se torció a raíz de esa jugada en la que el delantero llegó a tirar y salvó Alfonso Berrocal con la cabeza. Cuando pitó el árbitro penalti pensé que Alfonso había dado al balón con la mano, pero el expulsado fue Lorenzo. Creo que fue injusto y que no se ha leído o interpretado bien el reglamento porque la jugada siguió, de hecho el jugador contrario llegó a lanzar a portería. Nos quedamos todos muy fríos porque a partir de ahí, el partido se cayó», comentó el técnico Diego Yepes. Luego llegó la expulsión de Kike. «Yo creo que Kike lo que hace es apartar al contrario, quitarse al adversario de encima... y otra roja. Aunque intentamos seguir dando la cara, ya no pudimos hacer nada al quedarnos con nueve. Nos hemos sentido perjudicados por el árbitro. Puede parecer que suena a mensaje mediocre, pero es que no nos están tratando de la misma manera y nos duele. A lo mejor estamos pagando la novatada y así es difícil luchar;nos hemos sentido en inferioridad en todos los niveles», añadió.

Ahora ya piensa en el partido frente a La Bañeza «y lo afrontaremos de la misma manera, con las mismas ganas de ganar y esperemos que los árbitros no nos den nada, pero que tampoco nos quiten. Trataremos de recuperar la dinámica de cuando ganamos al Cristo Atlético. Afrontaremos este partido sabiendo que nos quedan finales por jugar y hasta que los números no dicten sentencia vamos a dar la cara en todos los partidos. Jugamos en casa y no tenemos que pensar en cuentas, sino en ganar este partido, que es lo que tenemos más inmediato y demostrar que queremos seguir en esta categoría. Hasta el último minuto del último partido lo vamos a seguir intentando», manifestó el técnico.