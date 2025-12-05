El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Wayne Gretzky muestra la papeleta de Cabo Verde durante el sorteo del Mundial 2026. Dan Mullan (Afp)
Análisis

Los 'Tiburones Azules', la supuesta cenicienta

Cabo Verde aterriza en el Mundial 2026 como uno de los países exóticos del torneo

Aitor Echevarría

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:32

Comenta

Uno de los rivales de La Roja será uno de los debutantes mundialistas más llamativos. Cabo Verde aterriza en el Mundial 2026 como uno ... de los países exóticos del torneo. A diferencia de otras selecciones beneficiadas por la ampliación del formato, los 'Tiburones Azules' se clasificaron por méritos propios, dominando el Grupo D de las Eliminatorias Africanas y dejando atrás nada menos que a Camerún, una potencia continental. Con una campaña brillante (7 victorias, 2 empates y solo 1 derrota) alcanzaron 23 puntos y sellaron el primer boleto mundialista de su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  3. 3

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  4. 4

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  5. 5 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  6. 6 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  7. 7

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  8. 8 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10

    Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los 'Tiburones Azules', la supuesta cenicienta

Los &#039;Tiburones Azules&#039;, la supuesta cenicienta