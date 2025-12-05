Los 'Halcones Verdes' quieren volar a la ronda eliminatoria

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial. La anterior fue hace 19 años, en Alemania 2006 ... con triunfo por la mínima (0-1) para La Roja. El debut mundialista del conjunto que dirige el francés Hervé Renard fue hace tres décadas, casualmente en Estados Unidos 1994, una de las sedes junto a México y Canadá del torneo el próximo verano.

Solo en una de sus siete participaciones, las tres últimas consecutivas, ha alcanzado la fase eliminatoria. La mayoría del plantel de los 'Halcones Verdes' milita en el fútbol saudí, una liga que en los últimos años ha tratado de crecer a base de invertir mucho dinero para conseguir la llegada de jugadores importantes a nivel mundial como Cristiano Ronaldo, Iñigo Martínez o Karim Benzema, entre muchos otros.

La trayectoria de Arabia Saudí hasta llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no ha sido fácil. Terminó segunda en la fase preliminar de la AFC y después quedó encuadrada en un grupo muy exigente junto a Japón y Australia, donde había dos plazas directas. En la última ronda, superó 3-2 a Indonesia y empate a cero con Irak para clasificarse gracias a la diferencia de goles con los iraquíes.

Está dirigido desde el banquillo por el francés Hervé Renard, un técnico que ha dejado huella en Asia y en África. De hecho, es el primer entrenador de la historia que ganó la Copa Africana con dos países diferentes, Zambia en 2012 y Costa de Marfil en 2015. Renard vive su segunda etapa en la selección saudí, a la que dirigió entre 2019 y 2023. Hace cuatro años Catar arrancó el Mundial con un triunfo histórico contra Argentina, a la postre campeona del torneo guiada por Messi.