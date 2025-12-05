El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Erling Haaland y Kylian Mbappé. Archivo
Duelo entre Mbappé y Haaland en el grupo de la muerte

Los dos grandes goleadores del planeta prometen emociones fuertes abanderando a Francia y a Noruega

Aitor Echevarría

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:38

El Mundial de 2026 ya tiene su primer gran cartel. Francia y Noruega compartirán el Grupo I, preparando el escenario para uno de los ... duelos más esperados desde hace años. Kylian Mbappé contra Erling Haaland. Velocidad contra potencia. Los dos jugadores que desde su debut prometían ser los herederos de la rivalidad Messi-Cristiano.

