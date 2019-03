Mejor si hay competencia Manu González, técnico de la Segoviana. / Antonio Tanarro Manu González, técnico de la Segoviana, no quiere que las bajas sean un motivo para que el equipo caiga en la relajación FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 4 marzo 2019, 21:02

No había recibido tres goles la Gimnástica Segoviana desde que cayera en la jornada 13 (12 + 1 para los que sean supersticiosos) frente al Numancia B en tierras sorianas, allá por el mes de noviembre... hasta este partido frente al Atlético Astorga. Y no sabía lo que es perder desde la jornada 16 (en La Albuera 0-1 frente a la Arandina, en el mes de diciembre)... hasta este partido frente al Atlético Astorga. Siete eran los partidos que había disputado el conjunto gimnástico en este 2019, con tres empates y cuatro victorias... hasta que llegó el partido frente al Atlético Astorga. Solo había perdido dos encuentros en lo que se lleva de temporada (por los dos del Zamora y uno de la Arandina)... hasta que llegó este partido frente al Atlético Astorga.

Mucha tela que cortar en la zona baja Fijando bien un pie para no caer y agarrándose con una mano para intentar escalar; así se sencuentra el CD La Granja en la clasificación del grupo VIII de la Tercera División. Y no resulta fácil guardar el equilibrio cuando se encuentra en una situación más que delicada, tan cerca del abismo. Dan mareos. La derrota frente al Bupolsa ha dejado al conjunto granjeño en puestos de descenso directo tras una jornada en la que de la Liga de los cinco (son los equipos que están en las últimas posiciones), además del Bupolsa, puntuaron la Cebrereña (empató a dos goles frente a La Bañeza) y el Briviesca (ganó al Sporting Uxama, 0-1). Hay mucha salsa picante en esas últimas posiciones del grupo VIII de la Tercera División. El Sporting Uxama cierra la clasificación con 13 puntos; tiene tres menos que el CD La Granja, el Briviesca y La Cebrereña (todos ellos con 16 puntos), el Bupolsa tiene 21, La Bañeza, 27. Lo bueno para el conjunto granjeño, a pesar de sus números (son ya 17 los partidos que ha perdido y además sigue sin saber lo que es ganar en el campo de El Hospital), es que hay margen suficiente para dar con la tecla de los buenos resultados, que es lo que necesita ahora mismo para dar un poco de optimismo a su estado de ánimo.

Una derrota que sigue dejando al conjunto gimnástico en la tercera posición con 58 puntos, un poco más lejos de los dos primeros, a cuatro de la Arandina (62) y a cinco del Zamora (líder, con 63). La Segoviana pierde una oportunidad de oro de recortar las distancias y recupera para la pelea por la fase de ascenso al Astorga. Todavía quedan muchos puntos en juego.

«Hemos salido a presionar muy arriba. Los primeros diez minutos nos ha dado resultados pero de nuevo hemos sufrido porque ellos han encontrado bien el pase y nosotros nos hemos precipitado. Hemos ido a presionar en todas las partes del campo y a todo no se puede, generando espacios a nuestra espalda. Una lástima esa primera parte. Después hemos corregido y ajustado nuestros errores en la segunda parte. Y con el gol de Mika y la ocasión de Gómez, la sensación que teníamos en el campo es que íbamos a empatar; sin embargo, y cuando mejor estábamos, una pérdida de balón y una buena contra del rival ha propiciado el tercer gol; no nos salió todo lo bien que queríamos», comentó.

«Me he equivocado en la lectura del partido en esa primera parte. Ha sido otra oportunidad perdida para dejar al Atlético Astorga a 15 puntos (ahora está a nueve), pero lo que más me preocupa es que los que están por encima nos van a sacar más distancia».

El técnico también se refirió a las bajas del equipo en esta fase de la temporada. «Es cierto que tenemos jugadores importantes de baja como Álex Conde, Asier Arranz, también Charly, Ivi... pero hasta ahora hemos ido sacando los partidos adelante. Lo que más me afecta no es no tener los 22 futbolistas, sino a 15 porque los titulares al no sentir competencia, se relajan y eso es clave en los encuentros».